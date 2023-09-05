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Украина
Малиновская Ангелина, редактор ленты

Зеленский посетил восемь боевых бригад в Донецкой области

Зеленский посетил восемь боевых бригад в Донецкой области
Фото: Офис президента

В рамках рабочей поездки в Донецкую область президент Украины Владимир Зеленский вручил государственные награды украинским военным, которые в составе оперативно-тактической группировки Донецк отражают агрессию РФ.

— Донецкая область. Посещаем боевые бригады, которые защищают Украину в составе оперативно-тактической группировки Донецк. Важные доклады, проблемные вопросы, снабжение, которое требует наращивания, создание вспомогательной системы менеджмента для обеспечения бригад, повышение мотивации наших воинов. Восемь бригад за этот день. Каждая особенная, но все мощные! — написал президент Украины в Telegram.

Зеленский посетил восемь боевых бригад в Донецкой области
Фото: ОП
Зеленский посетил восемь боевых бригад в Донецкой области
Фото: ОП
Зеленский посетил восемь боевых бригад в Донецкой области
Фото: ОП
Зеленский посетил восемь боевых бригад в Донецкой области
Зеленский посетил восемь боевых бригад в Донецкой области
Зеленский посетил восемь боевых бригад в Донецкой области

В частности, из рук Владимира Зеленского орден Золотая Звезда с присвоением звания Героя Украины получил командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Командования морской пехоты Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины.

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Президент также наградил орденами Богдана Хмельницкого I-III степеней, За мужество III степени и орденами княгини Ольги III степени защитников и защитниц, которые проявили личное мужество и самоотверженно действовали, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины.

Источник: Офис президента
Владимир Зеленский, Донецкая область, Нагорода
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Татьяна Наконечная
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