Зеленський відвідав вісім бойових бригад на Донеччині

У межах робочої поїздки на Донеччину президент України Володимир Зеленський вручив державні нагороди українським військовим, які у складі оперативно-тактичного угруповання Донецьк відбивають вторгнення ворога.

– Донеччина. Відвідуємо бойові бригади, які захищають Україну у складі оперативно-тактичного угруповання Донецьк. Важливі доповіді, проблемні питання, постачання, яке потребує нарощування, створення допоміжної системи менеджменту для забезпечення бригад, підвищення мотивації наших воїнів. Вісім бригад за цей день. Кожна особлива, але всі потужні! – написав президент України у Telegram.

Зокрема, з рук Володимира Зеленського орден Золота Зірка із присвоєнням звання Героя України отримав командир 36-ї окремої бригади морської піхоти Командування морської піхоти Військово-Морських сил Збройних сил України.

Президент також нагородив орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів, За мужність ІІІ ступеня та орденами княгині Ольги ІІІ ступеня захисників і захисниць, які проявили особисту мужність і самовіддано діяли, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України.

Джерело : Офіс президента

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