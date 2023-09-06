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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar Mk2

Scimitar Mk2

Украина получит от Великобритании бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Об этом RBSL сообщила в социальной сети X (бывший Twitter).

Отмечается, что представители RBSL отправились в Германию, чтобы помочь военнослужащим британской армии подготовить разведывательные машины к передаче Украине.

Специалисты оказали поддержку в диагностике неисправностей, технические консультации, рекомендации по ремонту, безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и помогли с ремонтом.

В течение 32 дней удалось подготовить 23 таких бронемашины.

Сейчас неизвестно, когда именно Scimitar Mk2 поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины.

Что известно о Scimitar Mk2?

Scimitar Mk 2 — это модернизированная версия бронированной разведывательной машины Scimitar, состоящей на вооружении армии Великобритании.

Первые модернизированные машины были получены британской армией для развертывания в Афганистане в сентябре 2011 года.

Броня машин усилена дополнительными модулями Plasan и решеткой для противодействия ручным гранатометам. Кроме того, броня и башня оснащены усиленной противоминно-взрывной защитой и средствами электронного противодействия для защиты от самодельных взрывных устройств.

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Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar Mk2

Фото: RBSL

Источник: RBSL

Война в Украине, Военная техника, Великобритания, Украина
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