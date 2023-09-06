Британия передаст Украине разведывательные бронемашины Scimitar Mk2
Украина получит от Великобритании бронированные разведывательные машины Scimitar Mk2 после подготовки специалистами компании Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).
Об этом RBSL сообщила в социальной сети X (бывший Twitter).
Отмечается, что представители RBSL отправились в Германию, чтобы помочь военнослужащим британской армии подготовить разведывательные машины к передаче Украине.
Специалисты оказали поддержку в диагностике неисправностей, технические консультации, рекомендации по ремонту, безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и помогли с ремонтом.
В течение 32 дней удалось подготовить 23 таких бронемашины.
Сейчас неизвестно, когда именно Scimitar Mk2 поступят в распоряжение Вооруженных сил Украины.
Что известно о Scimitar Mk2?
Scimitar Mk 2 — это модернизированная версия бронированной разведывательной машины Scimitar, состоящей на вооружении армии Великобритании.
Первые модернизированные машины были получены британской армией для развертывания в Афганистане в сентябре 2011 года.
Броня машин усилена дополнительными модулями Plasan и решеткой для противодействия ручным гранатометам. Кроме того, броня и башня оснащены усиленной противоминно-взрывной защитой и средствами электронного противодействия для защиты от самодельных взрывных устройств.
Фото: RBSL
Источник: RBSL
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