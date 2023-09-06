Британія передасть Україні розвідувальні бронемашини Scimitar Mk2

Україна отримає від Великої Британії броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2 після підготовки фахівцями компанії Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Про це RBSL повідомила у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Зазначається, що представники RBSL вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовослужбовцям британської армії підготувати розвідувальні машини до передання Україні.

Фахівці надали підтримку в діагностиці несправностей, технічні консультації, рекомендації з ремонту, безпеки транспортних засобів, провели дорожні випробування та допомогли з ремонтом.

Протягом 32 днів вдалося підготувати 23 таких бронемашини.

Нині невідомо, коли саме Scimitar Mk2 надійдуть у розпорядження Збройних сил України.

Що відомо про Scimitar Mk2?

Scimitar Mk2 — це модернізована версія броньованої розвідувальної машини Scimitar, що перебуває на озброєнні армії Великої Британії.

Перші модернізовані машини були отримані британською армією для розгортання в Афганістані у вересні 2011 року.

Броня машин посилена додатковими модулями Plasan та решіткою для протидії ручним гранатометам. Крім того, броня та башта оснащені посиленим протимінно-вибуховим захистом і засобами електронної протидії для захисту від саморобних вибухових пристроїв.

Фото: RBSL

Джерело: RBSL

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