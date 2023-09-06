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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Британія передасть Україні розвідувальні бронемашини Scimitar Mk2

Scimitar Mk2

Україна отримає від Великої Британії броньовані розвідувальні машини Scimitar Mk2 після підготовки фахівцями компанії Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL).

Про це RBSL повідомила у соціальній мережі X (колишній Twitter).

Зазначається, що представники RBSL вирушили до Німеччини, щоб допомоги військовослужбовцям британської армії підготувати розвідувальні машини до передання Україні.

Фахівці надали підтримку в діагностиці несправностей, технічні консультації, рекомендації з ремонту, безпеки транспортних засобів, провели дорожні випробування та допомогли з ремонтом.

Протягом 32 днів вдалося підготувати 23 таких бронемашини.

Нині невідомо, коли саме Scimitar Mk2 надійдуть у розпорядження Збройних сил України.

Що відомо про Scimitar Mk2?

Scimitar Mk2 — це модернізована версія броньованої розвідувальної машини Scimitar, що перебуває на озброєнні армії Великої Британії.

Перші модернізовані машини були отримані британською армією для розгортання в Афганістані у вересні 2011 року.

Броня машин посилена додатковими модулями Plasan та решіткою для протидії ручним гранатометам. Крім того, броня та башта оснащені посиленим протимінно-вибуховим захистом і засобами електронної протидії для захисту від саморобних вибухових пристроїв.

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Британія передасть Україні розвідувальні бронемашини Scimitar Mk2

Фото: RBSL

Джерело: RBSL

Війна в Україні, Військова техніка, Велика Британія, Україна
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