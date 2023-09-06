Юсов: Задача пропаганды РФ — демотивировать и расколоть украинское общество

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что задача российской пропаганды — демотивировать и расколоть украинское общество.

Он отметил, что ключевые направления российской пропаганды и специальных информационно-психологических операций (ИПСО) остаются неизменными:

попытаться демотивировать, расколоть общество;

подорвать доверие к Вооруженным силам и политическому руководству Украины;

гиперболизировать проблемы, существующие в государстве.

– Например, манипуляции вокруг красноречивой темы коррупции: “за что вы воюете?”, “какой смысл, если нет смысла, сдавайтесь”, “они все украдут”, “Америка вам не поможет” и так далее. Эти нарративы не сработали в начале полномасштабного вторжения, но сейчас россияне пытаются методично доносить их до украинского общества, – сказал Юсов.

По его словам, оккупанты часто используют различные болезненные темы, в частности трагедии семей военнопленных.

– Обратите внимание, с каким зверским маниакальным вкусом они подхватывают и транслируют все, даже самые маленькие, публичные акции семей украинских военнопленных. Для российской пропаганды нет ничего святого. Демотивировать и расколоть украинцев — это их задача. И, к сожалению, в Украине есть люди, которые сознательно или бессознательно продолжают время от времени подхватывать российские пропагандистские нарративы, – отметил представитель ГУР.

Задача россиян на международной арене — подорвать веру в победу Украины. За рубежом сейчас наблюдается распространение нарративов о том, что Украина якобы никогда не победит Россию, потому что РФ очень большая, а мир вообще устал помогать украинцам в этой войне.

– Это влияет на настроения иностранцев значительно меньше, чем россияне хотели бы. И точно меньше, чем до начала полномасштабной войны, когда распространялись нарративы о том, что Украина не выстоит. Однако, конечно, они не уменьшают своих усилий, потому что, какие бы большие средства ни тратились на агентов влияния, шпионские сети, информационные кампании, распространение соответствующих информационных волн — это все равно меньше, чем расходы на полномасштабную военную агрессию, то есть расходы на оружие и личный состав на линии фронта, – подчеркнул Юсов.

Несмотря на попытки РФ, влияние Кремля в мире стало меньше. Многочисленные высылки так называемых российских дипломатов из Европы, свертывание сети российских СМИ в мире подтверждают это.

Источник : Укринформ

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.