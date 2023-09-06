Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
На Киевщине нашли мертвым 4-летнего мальчика: что известно
Когда ожидаются первые заморозки в Украине: синоптик назвал даты
Спасали собаку из выгребной ямы. В Кропивницком погибли супруги
На встрече Эрдогана с Путиным произошел конфуз, который испугал диктатора
Польша начала экстрадировать в Украину граждан, которые переправляли нелегалов — СМИ
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Юсов: Задача пропаганды РФ — демотивировать и расколоть украинское общество

Юсов: Задача пропаганды РФ — демотивировать и расколоть украинское общество
Фото: УНИАН

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что задача российской пропаганды — демотивировать и расколоть украинское общество.

Он отметил, что ключевые направления российской пропаганды и специальных информационно-психологических операций (ИПСО) остаются неизменными:

  • попытаться демотивировать, расколоть общество;
  • подорвать доверие к Вооруженным силам и политическому руководству Украины;
  • гиперболизировать проблемы, существующие в государстве.

– Например, манипуляции вокруг красноречивой темы коррупции: “за что вы воюете?”, “какой смысл, если нет смысла, сдавайтесь”, “они все украдут”, “Америка вам не поможет” и так далее. Эти нарративы не сработали в начале полномасштабного вторжения, но сейчас россияне пытаются методично доносить их до украинского общества, – сказал Юсов.

По его словам, оккупанты часто используют различные болезненные темы, в частности трагедии семей военнопленных.

– Обратите внимание, с каким зверским маниакальным вкусом они подхватывают и транслируют все, даже самые маленькие, публичные акции семей украинских военнопленных. Для российской пропаганды нет ничего святого. Демотивировать и расколоть украинцев — это их задача. И, к сожалению, в Украине есть люди, которые сознательно или бессознательно продолжают время от времени подхватывать российские пропагандистские нарративы, – отметил представитель ГУР.

Задача россиян на международной арене — подорвать веру в победу Украины. За рубежом сейчас наблюдается распространение нарративов о том, что Украина якобы никогда не победит Россию, потому что РФ очень большая, а мир вообще устал помогать украинцам в этой войне.

– Это влияет на настроения иностранцев значительно меньше, чем россияне хотели бы. И точно меньше, чем до начала полномасштабной войны, когда распространялись нарративы о том, что Украина не выстоит. Однако, конечно, они не уменьшают своих усилий, потому что, какие бы большие средства ни тратились на агентов влияния, шпионские сети, информационные кампании, распространение соответствующих информационных волн — это все равно меньше, чем расходы на полномасштабную военную агрессию, то есть расходы на оружие и личный состав на линии фронта, – подчеркнул Юсов.

Несмотря на попытки РФ, влияние Кремля в мире стало меньше. Многочисленные высылки так называемых российских дипломатов из Европы, свертывание сети российских СМИ в мире подтверждают это.

Читайте также
Юсов рассказал, сколько ракет в месяц производит РФ
Юсов: Задача пропаганды РФ — демотивировать и расколоть украинское общество

Источник: Укринформ
інформаційна війна, Андрій Юсов, Война в Украине, Російська агресія, Росія
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
На войне во время штурма вражеских позиций погиб украинский легкоатлет Мочульский
Юрій Мочульський
В Минобороны Румынии подтвердили падение российского Shahed на территории страны
БПЛА Shahed
Главное — восстановить доверие к Минобороны: Чернев назвал три задачи для Умерова
Рустем Умєров
Юсов рассказал, сколько ракет в месяц производит РФ
Юсов: Задача пропаганды РФ — демотивировать и расколоть украинское общество
Зеленский показал кадры попадания ракеты по рынку в Константиновке
Удар по Костянтинівці

Загрузка

Игры
Видео
Масштабные проверки ВВК: что будет с уклонистами

Один из вызовов для нового главы Минобороны – преодоление коррупции во время мобилизации в ряды ВСУ. Масштабные проверки территориальных центров комплектования показали, что коррупционные схемы работают на разных уровнях. Президент поручил всех областных военкомов уволить, но не они одни завязаны в цепи. В военно-медицинских комиссиях тоже нужно наводить порядок. На последнем заседании СНБО это была тема номер один. Обещают назвать имена всех причастных к коррупционным схемам, а также тех, кто получил фиктивные справки о непригодности к службе и кто на основании их уехал за границу.

Оксана Михайлова
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (06.09.2023)
Юсов: Задача пропаганды РФ — демотивировать и расколоть украинское общество
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (06.09.2023)
Юсов: Задача пропаганды РФ — демотивировать и расколоть украинское общество
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (06.09.2023)
Юсов: Задача пропаганды РФ — демотивировать и расколоть украинское общество
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 15:30 (06.09.2023)
Юсов: Задача пропаганды РФ — демотивировать и расколоть украинское общество
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь