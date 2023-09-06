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Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Юсов: Завдання пропаганди РФ — демотивувати й розколоти українське суспільство

Юсов: Завдання пропаганди РФ — демотивувати й розколоти українське суспільство
Фото: УНІАН

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що завдання російської пропаганди — демотивувати й розколоти українське суспільство. 

Він зазначив, що ключові напрями російської пропаганди й спеціальних інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) залишаються незмінними: 

  • спробувати демотивувати, розколоти суспільство;
  • підірвати довіру до Збройних сил і політичного керівництва України;
  • гіперболізувати проблеми, які існують у державі. 

– Наприклад, маніпуляції довкола красномовної теми корупції: “за що ви воюєте?”, “який сенс, якщо немає сенсу, здавайтеся”, “вони все вкрадуть”, “Америка вам не допоможе” і так далі. Ці наративи не спрацювали на початку повномасштабного вторгнення, але зараз росіяни намагаються методично доносити їх до українського суспільства, – сказав Юсов. 

За його словами, окупанти часто використовують різні болючі теми, зокрема трагедії родин військовополонених.

– Зверніть увагу, з яким звірячим маніакальним смаком вони підхоплюють і транслюють усі, навіть найменші, публічні акції родин українських військовополонених. Для російської пропаганди немає нічого святого. Демотивувати і розколоти українців – це їхнє завдання. І, на жаль, в Україні є люди, які свідомо або несвідомо продовжують час від часу підхоплювати російські пропагандистські наративи, – зазначив представник ГУР.

Завдання росіян на міжнародній арені – підірвати віру в перемогу України. За кордоном зараз спостерігається поширення наративів про те, що Україна нібито ніколи не переможе Росію, бо РФ дуже велика, а світ узагалі втомився допомагати українцям у цій війні.

– Це впливає на настрої іноземців значно менше, ніж росіяни хотіли б. І точно менше, ніж до початку повномасштабної війни, коли поширювалися наративи про те, що Україна не вистоїть. Однак, звичайно, вони не зменшують своїх зусиль, тому що, хоч які б великі кошти витрачалися на агентів впливу, шпигунські мережі, інформаційні кампанії, поширення відповідних інформаційних хвиль – це все одно менше, ніж витрати на повномасштабну військову агресію, тобто витрати на зброю й особовий склад на лінії фронту, – підкреслив Юсов. 

Попри намагання РФ, вплив Кремля у світі став менший. Чисельні висилки так званих російських дипломатів з Європи, згортання мережі російських ЗМІ у світі підтверджують це.

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Джерело: Укрінформ
інформаційна війна, Андрій Юсов, Війна в Україні, Російська агресія, Росія
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