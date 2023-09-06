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Оксана Михайлова, журналістка Факти ICTV, ведуча рубрики «Огляд соцмереж» та кореспондентка сайту
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Збив нацгвардійця на блокпосту: судді Тандиру продовжили арешт на 60 діб

Збив нацгвардійця на блокпосту: судді Тандиру продовжили арешт на 60 діб

Суддю Олексія Тандира, який збив насмерть нацгвардійця Вадима Бондаренка на блокпосту в Києві, продовжили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 4 листопада 2023 року.

Таке рішення Святошинський районний суд ухвалив 6 вересня, задовольнивши клопотання прокурора, повідомляє журналістка Фактів ICTV Оксана Михайлова.

Обґрунтував необхідність саме такого запобіжного заходу прокурор Михайло Доманіцький.

За його словами, головний ризик – це переховування від суду та досудового слідства, оскільки на обвинуваченого може чекати вагоме покарання. Ще одним аргументом було те, що обвинувачений також може вплинути на покази свідків та знищити докази. Також прокурор наголошував на початковій поведінці Тандира з примусовим відібранням біологічних зразків.

Сторона захисту заперечувала ризики, вказуючи на позитивні характеристики, а також на наявність неповнолітніх дітей та похилих батьків. Крім того, захист підозрюваного клопотав про домашній арешт, зокрема із застосуванням браслета і з неможливістю виїжджати з країни. Сам Тандир заявив, що з країни не збирається їхати.

Також суд призначив перше засідання розгляду справи по суті на 14 вересня і задовольнив клопотання про цивільний позов родини загиблого щодо відшкодування шкоди в сумі 40 млн грн. Зазначається, що ці гроші мають піти на навчання дітей, яких у загиблого Вадима Бондаренка залишилося аж троє, а також на їх проживання.

Нагадаємо, що близько опівночі 26 травня голова Макарівського районного суду Олексій Тандир за кермом Лексуса скоїв наїзд на 23-річного нацгвардійця Вадима Бондаренка на одному з блокпостів у Києві. Від травм нацгвардієць загинув на місці. Слідчі зʼясували, що суддя їхав зі швидкістю 100 км/год.

військовослужбовці, Київ, Нацгвардія, Суд
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