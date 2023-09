В бункере и за рулем бронеавто: Блинкен посетил Ягодное и пограничников под Киевом

Во второй день визита в Украину, 7 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен побывал на деоккупированных в прошлом году территориях Черниговской области, а также встретился с пограничниками под Киевом.

В ходе этих поездок он анонсировал выделение дополнительной помощи Украине.

• Черниговская область

Как сообщает издание The Guardian, во время визита в Черниговскую область госсекретарь США побывал в селе Ягодное, освобожденном от российских оккупантов в начале апреля 2022 года.

Он спустился в подвал местной школы, где войска РФ принудительно удерживали 368 местных жителей – мужчин, женщин и детей – как живой щит. Само помещение школы было “штабом” оккупантов.

В течение 28 дней в “подвале смерти” из-за удушья, ненадлежащих санитарных условий, отсутствия доступа к пище и воде умерли по меньшей мере 10 людей различного возраста.

Он также заявил, что сейчас около трети территории Украины заминировано. Блинкен анонсировал $90,5 млн помощи от США на разминирование.

– Хотя общие усилия будут длиться годы, но отважные украинцы уже работают над расчисткой дорог, парков и детских площадок от неразорвавшихся мин и боеприпасов. США поддерживают их усилия, оказывая дополнительную помощь в разминировании на сумму $90,5 млн, – написал он в соцсети X (ранее Twitter).

