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В бункере и за рулем бронеавто: Блинкен посетил Ягодное и пограничников под Киевом

Ентоні Блінкен у бункері під Києвом
Фото: Getty Images

Во второй день визита в Украину, 7 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен побывал на деоккупированных в прошлом году территориях Черниговской области, а также встретился с пограничниками под Киевом.

В ходе этих поездок он анонсировал выделение дополнительной помощи Украине.

• Черниговская область

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Как сообщает издание The Guardian, во время визита в Черниговскую область госсекретарь США побывал в селе Ягодное, освобожденном от российских оккупантов в начале апреля 2022 года.

Он спустился в подвал местной школы, где войска РФ принудительно удерживали 368 местных жителей – мужчин, женщин и детей – как живой щит. Само помещение школы было “штабом” оккупантов.

В течение 28 дней в “подвале смерти” из-за удушья, ненадлежащих санитарных условий, отсутствия доступа к пище и воде умерли по меньшей мере 10 людей различного возраста.

Блінкен у підвалі школи в Ягідному

Фото: Getty Images

– Это всего лишь одно здание, но подобную историю мы видели снова и снова. Но мы также видим еще что-то невероятно мощное: необычную устойчивость украинского народа, – подчеркнул Блинкен.

Он также заявил, что сейчас около трети территории Украины заминировано. Блинкен анонсировал $90,5 млн помощи от США на разминирование.

– Хотя общие усилия будут длиться годы, но отважные украинцы уже работают над расчисткой дорог, парков и детских площадок от неразорвавшихся мин и боеприпасов. США поддерживают их усилия, оказывая дополнительную помощь в разминировании на сумму $90,5 млн, – написал он в соцсети X (ранее Twitter).

• Киевская область

Энтони Блинкен сегодня также встретился с украинскими пограничниками в Киевской области.

Вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк он побывал в подземном бункере.

Кроме того, госсекретарь обсудил с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко укрепление потенциала пограничников и дальнейшую поддержку.

На базе одного из подразделений ГПСУ делегация США ознакомилась с задачами защитников границы. Блинкену показали экипировку, которая была передана пограничникам и не раз спасала им жизнь.

 

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Допис, поширений Secretary Antony Blinken (@secblinken)

Кроме того, госсекретарь осмотрел вооружение, технику, приборы ночного видения и комплексы БпЛА, используемые ГПСУ, обломки сбитых вражеских ударных дронов и ракет, а также военные трофеи.

Блинкен лично сел за руль бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP, которые поступили в подразделения Госпогранслужбы.

Блінкен за кермом бронеавто

Фото: ГПСУ

По словам посла США Бриджит Бринк, в целом Вашингтон планирует передать украинским пограничникам и полиции 190 автомобилей MRAP. Это бронированные военные авто с защитой от мин и засад.

– Посетили пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать территорию и народ Украины. Мы предоставляем $300 млн нового финансирования правоохранительному сектору Украины для продолжения этой важной работы. Соединенные Штаты остаются едиными с Украиной, – сообщил Блинкен в соцсети X.

Как известно, визит Энтони Блинкена в Украину стартовал 6 сентября. В первый день он встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой и даже побывал в одном из столичных заведений McDonald’s.

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Ентоні Блінкен

Источник: Госпогранслужба, The Guardian
Война в Украине, Госсдеп США, Энтони Блинкен, Киевская область, Прикордонники, США, Черниговская область
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