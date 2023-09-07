В бункере и за рулем бронеавто: Блинкен посетил Ягодное и пограничников под Киевом

Во второй день визита в Украину, 7 сентября, госсекретарь США Энтони Блинкен побывал на деоккупированных в прошлом году территориях Черниговской области, а также встретился с пограничниками под Киевом.

В ходе этих поездок он анонсировал выделение дополнительной помощи Украине.

• Черниговская область

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Как сообщает издание The Guardian, во время визита в Черниговскую область госсекретарь США побывал в селе Ягодное, освобожденном от российских оккупантов в начале апреля 2022 года.

Он спустился в подвал местной школы, где войска РФ принудительно удерживали 368 местных жителей – мужчин, женщин и детей – как живой щит. Само помещение школы было “штабом” оккупантов.

В течение 28 дней в “подвале смерти” из-за удушья, ненадлежащих санитарных условий, отсутствия доступа к пище и воде умерли по меньшей мере 10 людей различного возраста.

– Это всего лишь одно здание, но подобную историю мы видели снова и снова. Но мы также видим еще что-то невероятно мощное: необычную устойчивость украинского народа, – подчеркнул Блинкен.

Он также заявил, что сейчас около трети территории Украины заминировано. Блинкен анонсировал $90,5 млн помощи от США на разминирование.

– Хотя общие усилия будут длиться годы, но отважные украинцы уже работают над расчисткой дорог, парков и детских площадок от неразорвавшихся мин и боеприпасов. США поддерживают их усилия, оказывая дополнительную помощь в разминировании на сумму $90,5 млн, – написал он в соцсети X (ранее Twitter).

Though the overall effort will take years, courageous Ukrainians are working now to clear their roads, parks, and playgrounds from mines and unexploded ordinances. The United States is supporting their efforts with $90.5 million in additional demining assistance. pic.twitter.com/a8HB9EupXK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

• Киевская область

Энтони Блинкен сегодня также встретился с украинскими пограничниками в Киевской области.

Вместе с послом США в Украине Бриджит Бринк он побывал в подземном бункере.

Visited @MVS_UA border guards to see how they continue to protect Ukraine’s territory and people. We are providing $300 million in new funding to Ukraine’s law enforcement sector to continue this important work. The United States remains united with Ukraine. pic.twitter.com/glvvb31iOO — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 7, 2023

Кроме того, госсекретарь обсудил с главой Госпогранслужбы Сергеем Дейнеко укрепление потенциала пограничников и дальнейшую поддержку.

На базе одного из подразделений ГПСУ делегация США ознакомилась с задачами защитников границы. Блинкену показали экипировку, которая была передана пограничникам и не раз спасала им жизнь.

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Кроме того, госсекретарь осмотрел вооружение, технику, приборы ночного видения и комплексы БпЛА, используемые ГПСУ, обломки сбитых вражеских ударных дронов и ракет, а также военные трофеи.

Блинкен лично сел за руль бронеавтомобиля Roshel Senator MRAP, которые поступили в подразделения Госпогранслужбы.

По словам посла США Бриджит Бринк, в целом Вашингтон планирует передать украинским пограничникам и полиции 190 автомобилей MRAP. Это бронированные военные авто с защитой от мин и засад.

– Посетили пограничников, чтобы увидеть, как они продолжают защищать территорию и народ Украины. Мы предоставляем $300 млн нового финансирования правоохранительному сектору Украины для продолжения этой важной работы. Соединенные Штаты остаются едиными с Украиной, – сообщил Блинкен в соцсети X.

Как известно, визит Энтони Блинкена в Украину стартовал 6 сентября. В первый день он встретился с президентом Владимиром Зеленским и главой МИД Дмитрием Кулебой и даже побывал в одном из столичных заведений McDonald’s.

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