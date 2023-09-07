Есть препятствия со стороны РФ: Буданов об обмене пленными всех на всех
Сейчас существуют препятствия со стороны Российской Федерации в вопросе обмена военнопленными в формате всех на всех. Однако Украина готова преодолеть эту преграду.
Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире информационного национального телемарафона.
— Процесс обмена военнопленными продолжается и сейчас. Есть определенные трудности. Я считаю, что из-за не совсем правильной позиции РФ. Но мы и это преодолеем, — считает глава украинской разведки.
По словам Буданова, пока исключительно РФ создает препятствия, но Украина проводит работу, чтобы их преодолеть. Однако ситуация не такая сложная, как может казаться, отметил глава ГУР Минобороны.
Глава разведки уверяет, что Украина максимально приближена к тому, чтобы РФ пошла на встречу в вопросе обмена пленными всех на всех. По мнению Буданова, необходимо лишь найти правильные пути для урегулирования.
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