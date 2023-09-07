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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Є перешкоди з боку РФ: Буданов про обмін полоненими всіх на всіх

Кирило Буданов
Фото: Міноборони

Наразі є перешкоди з боку Російської Федерації у питанні обміну військовополоненими у форматі всіх на всіх. Проте Україна готова подолати цю перепону.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі інформаційного національного телемарафону.

– Процес обміну військовополоненими триває і зараз. Є певні труднощі. Я вважаю, що все через не зовсім правильну позицію РФ. Але ми й це подолаємо, – вважає глава української розвідки.

За словами Буданова, нині виключно РФ створює перешкоди, проте Україна проводить роботу, щоб їх подолати. Однак ситуація не така складна, як може здаватися, зазначив глава ГУР Міноборони.

Глава розвідки запевняє, що Україна максимально наближена до того, щоб РФ пішла на зустріч у питанні обміну полоненими всіх на всіх. На думку Буданова, необхідно лише знайти правильні шляхи для урегулювання.

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Війна в Україні, Кирило Буданов, Міноборони України, Обмін полоненими, Українці
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