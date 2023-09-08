Альтернативные пути экспорта зерна не сравнятся с черноморским — разведка Британии
В разведке Минобороны Великобритании считают, что Украина преуспела, используя альтернативные способы экспорта зерна, такие как речной, железнодорожный и автомобильный транспорт, но вряд ли они могут сравниться с пропускной способностью Черного моря.
В частности, благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились мировые цены на продовольствие.
— За время действия инициативы на мировой рынок поступило более 32 млн тонн продовольствия, а индекс цен упал на 23% от своего пика в марте 2022 года, — говорят в разведке.
Больше всего выиграли от прямого импорта зерна из Украины развивающиеся страны, однако выход России из соглашения привел к сокращению экспорта, “что является очевидным свидетельством попытки подорвать украинскую экономику и ее способность поддерживать военные усилия”.
Аналитики напомнили, что аграрный сектор составлял 40% довоенного экспорта Украины и остается жизненно важным, поскольку в 2021 году принес $28 млрд.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 08 September 2023.
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— Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) September 8, 2023
На переговорах в Сочи 4 сентября российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смогли договориться о возобновлении зерновой сделки.
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