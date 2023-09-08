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Валентина Летяк, редактор ленты

Альтернативные пути экспорта зерна не сравнятся с черноморским — разведка Британии

Зерновий коридор
Фото: Getty Images

В разведке Минобороны Великобритании считают, что Украина преуспела, используя альтернативные способы экспорта зерна, такие как речной, железнодорожный и автомобильный транспорт, но вряд ли они могут сравниться с пропускной способностью Черного моря.

В частности, благодаря Черноморской зерновой инициативе снизились мировые цены на продовольствие.

— За время действия инициативы на мировой рынок поступило более 32 млн тонн продовольствия, а индекс цен упал на 23% от своего пика в марте 2022 года, — говорят в разведке.

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Больше всего выиграли от прямого импорта зерна из Украины развивающиеся страны, однако выход России из соглашения привел к сокращению экспорта, “что является очевидным свидетельством попытки подорвать украинскую экономику и ее способность поддерживать военные усилия”.

Аналитики напомнили, что аграрный сектор составлял 40% довоенного экспорта Украины и остается жизненно важным, поскольку в 2021 году принес $28 млрд.

На переговорах в Сочи 4 сентября российский диктатор Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смогли договориться о возобновлении зерновой сделки.

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Война в Украине, Великая Британия, Экспорт, Зерно, Разведка, Російська агресія, Черное море, Черноморская зерновая инициатива
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