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Информацию нужно проверить: в ГУР отреагировали на слухи о попытках Маска сорвать атаку на флот россиян

Информацию нужно проверить: в ГУР отреагировали на слухи о попытках Маска сорвать атаку на флот россиян

Информация о том, что Илон Маск якобы приказал отключить Starlink вблизи Крыма для срыва атаки на российский флот, требует проверки.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

— Информацию о том, что Маск якобы отключил Starlink, нужно проверять и проверять, причем, несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос, — сказал Скибицкий.

Представитель ГУР подчеркнул, что мощная информационная кампания, которую проводит Россия, очень влияет на обнародование информации.

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При этом Скибицкий не опроверг и не подтвердил проведение операции, в рамках которой Украина пыталась атаковать флот россиян.

Напомним, 7 сентября издание CNN сообщило, что в отрывке книги об Илоне Маске говорилось о срыве атаки ВСУ на российский флот.

Миллиардер в прошлом году якобы тайно приказал отключить Starlink неподалеку от Крыма, чтобы не допустить удара по кораблям РФ, который пыталась нанести Украина с помощью беспилотников.

Решение Маска было вызвано страхом, что такие действия приведут к применению ядерного оружия Россией.

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Информацию нужно проверить: в ГУР отреагировали на слухи о попытках Маска сорвать атаку на флот россиян

Фото: Media Center Ukraine

Ілон Маск, Война в Украине, Разведка, Російська агресія
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