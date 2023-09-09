Информацию нужно проверить: в ГУР отреагировали на слухи о попытках Маска сорвать атаку на флот россиян
Информация о том, что Илон Маск якобы приказал отключить Starlink вблизи Крыма для срыва атаки на российский флот, требует проверки.
Об этом в эфире телемарафона Єдині новини заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.
— Информацию о том, что Маск якобы отключил Starlink, нужно проверять и проверять, причем, несколько раз. Возможно, назначить определенную группу, которая будет изучать этот вопрос, — сказал Скибицкий.
Представитель ГУР подчеркнул, что мощная информационная кампания, которую проводит Россия, очень влияет на обнародование информации.
При этом Скибицкий не опроверг и не подтвердил проведение операции, в рамках которой Украина пыталась атаковать флот россиян.
Напомним, 7 сентября издание CNN сообщило, что в отрывке книги об Илоне Маске говорилось о срыве атаки ВСУ на российский флот.
Миллиардер в прошлом году якобы тайно приказал отключить Starlink неподалеку от Крыма, чтобы не допустить удара по кораблям РФ, который пыталась нанести Украина с помощью беспилотников.
Решение Маска было вызвано страхом, что такие действия приведут к применению ядерного оружия Россией.
Фото: Media Center Ukraine
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