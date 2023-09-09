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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Інформацію потрібно перевірити: в ГУР відреагували на чутки про спроби Маска зірвати атаку на флот росіян

Інформацію потрібно перевірити: в ГУР відреагували на чутки про спроби Маска зірвати атаку на флот росіян

Інформація про те, що Ілон Маск нібито наказав відключити Starlink поблизу Криму для зриву атаки на російський флот, потребує перевірки.

Про це в ефірі телемарафону Єдині новини заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

– Інформацію про те, що Маск начебто відключив Starlink, потрібно перевіряти і перевіряти, до того ж, кілька разів. Можливо, призначити певну групу, яка вивчатиме це питання, – сказав Скібіцький.

Представник ГУР наголосив, що потужна інформаційна кампанія, яку проводить Росія, дуже впливає на оприлюднення інформації.

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При цьому Скібіцький не спростував та не підтвердив проведення операції, в рамках якої Україна намагалася атакувати флот росіян.

Нагадаємо, 7 вересня видання CNN повідомило, що в уривку книги про Ілона Маска йшлося про зрив атаки ЗСУ на російський флот.

Мільярдер минулого року нібито таємно наказав відключити Starlink неподалік Криму, щоб не допустити удару по кораблях РФ, який намагалася завдати Україна за допомогою безпілотників.

Рішення Маска було викликане страхом, що такі дії призведуть до застосування ядерної зброї Росією.

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Інформацію потрібно перевірити: в ГУР відреагували на чутки про спроби Маска зірвати атаку на флот росіян

Фото: Media Center Ukraine

Ілон Маск, Війна в Україні, Розвідка, Російська агресія
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Наталія Кулик
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