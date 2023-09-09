Зеленский ввел Умерова в Ставку верховного главнокомандующего

В пятницу, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главу Минобороны Рустема Умерова.

Соответствующий указ № 572/2023 опубликован на сайте президента Украины.

Зеленский постановил включить в состав Ставки Рустема Умерова, который ранее был назначен министром обороны Украины.

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Также из состава Ставки был выведен Алексей Резников.

Указ вступает в силу со дня его публикации.

Напомним, что вчетверг, 7 сентября, президент Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова и определил ключевые задачи, которые стоят перед ним.

До него Министерство обороны возглавлял Алексей Резников.

Фото: Рустем Умеров

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