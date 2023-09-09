Зеленский ввел Умерова в Ставку верховного главнокомандующего
В пятницу, 8 сентября, президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав Ставки верховного главнокомандующего нового главу Минобороны Рустема Умерова.
Соответствующий указ № 572/2023 опубликован на сайте президента Украины.
Зеленский постановил включить в состав Ставки Рустема Умерова, который ранее был назначен министром обороны Украины.
Также из состава Ставки был выведен Алексей Резников.
Указ вступает в силу со дня его публикации.
Напомним, что вчетверг, 7 сентября, президент Владимир Зеленский официально представил нового министра обороны Рустема Умерова и определил ключевые задачи, которые стоят перед ним.
До него Министерство обороны возглавлял Алексей Резников.
Фото: Рустем Умеров
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