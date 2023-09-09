Зеленський ввів Умєрова до Ставки верховного головнокомандувача
У п’ятницю, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача нового главу Міноборони Рустема Умєрова.
Відповідний указ № 572/2023 опубліковано на сайті президента України.
Зеленський постановив включити до складу Ставки Рустема Умєрова, який раніше був призначений міністром оборони України.
Також зі складу Ставки було виведено Олексія Резнікова.
Указ набуває чинності з дня його публікації.
Нагадаємо, що 7 вересня, президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони Рустема Умєрова та окреслив ключові завдання, які стоять перед ним.
До нього Міністерство оборони очолював Олексій Резніков.
Фото: Рустем Умєров
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