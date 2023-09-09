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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Зеленський ввів Умєрова до Ставки верховного головнокомандувача

Рустем Умєров

У п’ятницю, 8 вересня, президент України Володимир Зеленський увів до складу Ставки верховного головнокомандувача нового главу Міноборони Рустема Умєрова.

Відповідний указ № 572/2023 опубліковано на сайті президента України.

Зеленський постановив включити до складу Ставки Рустема Умєрова, який раніше був призначений міністром оборони України.

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Також зі складу Ставки було виведено Олексія Резнікова.

Указ набуває чинності з дня його публікації.

Нагадаємо, що 7 вересня, президент Володимир Зеленський офіційно представив нового міністра оборони Рустема Умєрова та окреслив ключові завдання, які стоять перед ним.

До нього Міністерство оборони очолював Олексій Резніков.

Фото: Рустем Умєров

Володимир Зеленський, Міноборони України, Рустем Умєров
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