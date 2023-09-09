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Маск слил частную переписку с Федоровым: глава Минцифры отреагировал

Михайло Федоров, Ілон Маск
Фото: Мінцифри, Getty Images

Американский миллиардер Илон Маск передал своему биографу частную переписку с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым без его разрешения.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам Федорова, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал его сообщения в биографии Маска.

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— Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично, — сказал украинский министр в комментарии FT.

В биографии и соответствующей колонке Айзексона в Washington Post содержится обмен сообщениями между Маском и Федоровым, в которых глава Минцифры просит восстановить связь Starlink с украинскими силами.

Позже Федоров у себя в X (Twitter) написал, что все же официально дает разрешение на публикацию истории сообщений с Илоном Маском в новой книге о миллиардере.

— Честно говоря, я с нетерпением жду книгу, — добавил Федоров.

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Ілон Маск, Война в Украине, Михайло Федоров
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