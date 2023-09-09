Маск слил частную переписку с Федоровым: глава Минцифры отреагировал
Американский миллиардер Илон Маск передал своему биографу частную переписку с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым без его разрешения.
Об этом сообщает Financial Times.
По словам Федорова, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал его сообщения в биографии Маска.
— Это не очень красиво. Я никогда не показывал и не рассказывал о нашей переписке публично, — сказал украинский министр в комментарии FT.
В биографии и соответствующей колонке Айзексона в Washington Post содержится обмен сообщениями между Маском и Федоровым, в которых глава Минцифры просит восстановить связь Starlink с украинскими силами.
Позже Федоров у себя в X (Twitter) написал, что все же официально дает разрешение на публикацию истории сообщений с Илоном Маском в новой книге о миллиардере.
— Честно говоря, я с нетерпением жду книгу, — добавил Федоров.
I officially give permission to publish my texting history with @elonmusk in a new book about him ???? Honestly, I’m looking forward to the book.
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 8, 2023
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