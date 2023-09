Маск слил частную переписку с Федоровым: глава Минцифры отреагировал

Американский миллиардер Илон Маск передал своему биографу частную переписку с министром цифровой трансформации Украины Михаилом Федоровым без его разрешения.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам Федорова, ему не было известно о том, что Уолтер Айзексон получил и опубликовал его сообщения в биографии Маска.

В биографии и соответствующей колонке Айзексона в Washington Post содержится обмен сообщениями между Маском и Федоровым, в которых глава Минцифры просит восстановить связь Starlink с украинскими силами.

Позже Федоров у себя в X (Twitter) написал, что все же официально дает разрешение на публикацию истории сообщений с Илоном Маском в новой книге о миллиардере.

— Честно говоря, я с нетерпением жду книгу, — добавил Федоров.

I officially give permission to publish my texting history with @elonmusk in a new book about him ???? Honestly, I’m looking forward to the book.

— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 8, 2023