Маск злив приватне листування з Федоровим: очільник Мінцифри відреагував
Американський мільярдер Ілон Маск передав своєму біографу приватне листування з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим без його дозволу.
Про це повідомляє Financial Times.
За словами Федорова, йому не було відомо про те, що Волтер Айзексон отримав і опублікував його повідомлення в біографії Маска.
– Це не дуже красиво. Я ніколи не показував і не розповідав про наше листування публічно, – сказав український міністр у коментарі FT.
У біографії та відповідній колонці Айзексона у Washington Post міститься обмін повідомленнями між Маском та Федоровим, у яких очільник Мінцифри просить відновити зв’язок Starlink з українськими силами.
Пізніше Федоров у себе в X (Twitter) написав, що все ж офіційно дає дозвіл на публікацію історії повідомлень з Ілоном Маском у новій книзі про мільярдера.
– Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу, – додав Федоров.
I officially give permission to publish my texting history with @elonmusk in a new book about him ???? Honestly, I’m looking forward to the book.
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) September 8, 2023
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