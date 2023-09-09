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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Маск злив приватне листування з Федоровим: очільник Мінцифри відреагував

Михайло Федоров, Ілон Маск
Фото: Мінцифри, Getty Images

Американський мільярдер Ілон Маск передав своєму біографу приватне листування з міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим без його дозволу.

Про це повідомляє Financial Times.

За словами Федорова, йому не було відомо про те, що Волтер Айзексон отримав і опублікував його повідомлення в біографії Маска.

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– Це не дуже красиво. Я ніколи не показував і не розповідав про наше листування публічно, – сказав український міністр у коментарі FT.

У біографії та відповідній колонці Айзексона у Washington Post міститься обмін повідомленнями між Маском та Федоровим, у яких очільник Мінцифри просить відновити зв’язок Starlink з українськими силами.

Пізніше Федоров у себе в X (Twitter) написав, що все ж офіційно дає дозвіл на публікацію історії повідомлень з Ілоном Маском у новій книзі про мільярдера.

– Чесно кажучи, я з нетерпінням чекаю на книгу, – додав Федоров.

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Ілон Маск, Війна в Україні, Михайло Федоров
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Наталія Кулик
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