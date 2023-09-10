Для восстановления и отстройки. Южная Корея предоставит Украине $2,3 млрд помощи

Президент Южной Кореи Юн Сок Йол во время сессии саммита G20 в Индии заявил, что его страна предоставит Украине 2,3 млрд долларов финансовой помощи.

Об этом сообщает Yonhap.

Указано, что первые 300 млн долларов направят на гуманитарные нужды в 2024 году. Остальные 2 млрд долларов передадут в виде долгосрочных кредитов под низкие проценты через Фонд экономического сотрудничества и развития (EDCF), начиная с 2025 года. Речь идет о поддержке социальной и экономической инфраструктуры.

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— Это продемонстрирует нашу ответственную роль как глобальной державы в ведущей помощи для восстановления мира в Украине и заложит основу для нашего полноценного участия в будущем восстановлении Украины, — сказал представитель президента.

Ранее правительство Южной Кореи объявило о предоставлении Украине в 2024 году финансовой помощи на 520 млрд вон ($394 млн).

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