Цифровизация Госстата. Минцифра запустила опрос о занятости украинцев

В Минцифры продолжают работать над цифровизацией Государственного комитета статистики. Запущен первый онлайн-опрос о занятости и безработице украинцев.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Цель — проанализировать современные тенденции на рынке труда. Например, кем работают украинцы, как ищут работу. Качественные данные помогут государству принять эффективные решения и сформировать новую траекторию развития страны, — говорится в сообщении.

Чтобы пройти опрос, нужно зайти на портал опросов Госстата и подтвердить личность Дія.Подписью или BankID.

Сейчас смотрят

Приобщиться к опросу могут украинцы, которым исполнилось 15 лет. Указано, что личные данные участников не сохраняются.

По словам министра, онлайн-опросы экономят время и деньги государства, в отличие от традиционного метода с бумажными бланками.

Фото: Дія

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.