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Цифровизация Госстата. Минцифра запустила опрос о занятости украинцев

Дія додаток

В Минцифры продолжают работать над цифровизацией Государственного комитета статистики. Запущен первый онлайн-опрос о занятости и безработице украинцев.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

— Цель — проанализировать современные тенденции на рынке труда. Например, кем работают украинцы, как ищут работу. Качественные данные помогут государству принять эффективные решения и сформировать новую траекторию развития страны, — говорится в сообщении.

Чтобы пройти опрос, нужно зайти на портал опросов Госстата и подтвердить личность Дія.Подписью или BankID.

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Приобщиться к опросу могут украинцы, которым исполнилось 15 лет. Указано, что личные данные участников не сохраняются.

По словам министра, онлайн-опросы экономят время и деньги государства, в отличие от традиционного метода с бумажными бланками.

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Фото: Дія

Безробіття, Дія, Приложение Дія, Михайло Федоров, Опрос, статистика
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