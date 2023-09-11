Цифровизация Госстата. Минцифра запустила опрос о занятости украинцев
В Минцифры продолжают работать над цифровизацией Государственного комитета статистики. Запущен первый онлайн-опрос о занятости и безработице украинцев.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
— Цель — проанализировать современные тенденции на рынке труда. Например, кем работают украинцы, как ищут работу. Качественные данные помогут государству принять эффективные решения и сформировать новую траекторию развития страны, — говорится в сообщении.
Чтобы пройти опрос, нужно зайти на портал опросов Госстата и подтвердить личность Дія.Подписью или BankID.
Приобщиться к опросу могут украинцы, которым исполнилось 15 лет. Указано, что личные данные участников не сохраняются.
По словам министра, онлайн-опросы экономят время и деньги государства, в отличие от традиционного метода с бумажными бланками.
Фото: Дія
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