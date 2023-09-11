Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Герой України посмертно: виплати та кому можуть присвоїти звання – пояснює експерт
Україна
Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Цифровізація Держстату. Мінцифра запустила опитування щодо зайнятості українців

Дія додаток

У Мінцифри продовжують працювати над цифровізацією Державного комітету статистики. Запущено перше онлайн-опитування щодо зайнятості та безробіття українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Мета — проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці. Наприклад, ким працюють українці, як шукають роботу. Якісні дані допоможуть державі ухвалити ефективні рішення та сформувати нову траєкторію розвитку країни, – йдеться у повідомленні.

Щоб пройти опитування, потрібно зайти на портал опитувань Держстату та підтвердити особу Дія.Підписом або BankID.

Зараз дивляться

Долучитися до опитування можуть українці, яким виповнилося 15 років. Зазначено, що особисті дані учасників не зберігаються.

За словами міністра, онлайн-опитування економлять час та гроші держави, на відміну від традиційного методу з паперовими бланками.

Читайте також
Маск злив приватне листування з Федоровим: очільник Мінцифри відреагував
Михайло Федоров, Ілон Маск

Фото: Дія

Безробіття, Дія, Додаток Дія, Михайло Федоров, Опитування, статистика
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як отримати витяг з ЄДР для ФОП онлайн: покрокова інструкція
Виписка
Що таке довідка ОК-5: для чого потрібна та як отримати
Робота, навчання, комп
Маск спершу допоміг Україні, а потім зірвав таємну атаку на флот РФ у Криму: WP розповіла подробиці
Ілон Маск
Маск злив приватне листування з Федоровим: очільник Мінцифри відреагував
Михайло Федоров, Ілон Маск
Вчителі мають стати рок-зірками: Федоров анонсував підвищення зарплат освітянам
Михайло Федоров

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Цифровізація Держстату. Мінцифра запустила опитування щодо зайнятості українців
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Цифровізація Держстату. Мінцифра запустила опитування щодо зайнятості українців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Цифровізація Держстату. Мінцифра запустила опитування щодо зайнятості українців
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:00 (08.09.2023)
Цифровізація Держстату. Мінцифра запустила опитування щодо зайнятості українців
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь