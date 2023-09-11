Цифровізація Держстату. Мінцифра запустила опитування щодо зайнятості українців

У Мінцифри продовжують працювати над цифровізацією Державного комітету статистики. Запущено перше онлайн-опитування щодо зайнятості та безробіття українців.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– Мета — проаналізувати сучасні тенденції на ринку праці. Наприклад, ким працюють українці, як шукають роботу. Якісні дані допоможуть державі ухвалити ефективні рішення та сформувати нову траєкторію розвитку країни, – йдеться у повідомленні.

Щоб пройти опитування, потрібно зайти на портал опитувань Держстату та підтвердити особу Дія.Підписом або BankID.

Зараз дивляться

Долучитися до опитування можуть українці, яким виповнилося 15 років. Зазначено, що особисті дані учасників не зберігаються.

За словами міністра, онлайн-опитування економлять час та гроші держави, на відміну від традиційного методу з паперовими бланками.

Фото: Дія

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.