Германия и Украина построят ветровую электростанцию на ЧАЭС — Бербок

Германия увеличивает неотложную гуманитарную помощь Украине на €20 млн и планирует построить ветровую электростанцию в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на совместном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой брифинге в Киеве.

— Мы поддерживаем Украину в ее подготовке к зиме и увеличиваем еще раз неотложную гуманитарную помощь в объеме 20 млн евро, что означает, что только в этом году наша гуманитарная помощь достигает €380 млн. Мы поддерживаем Украину в ее обороне против российской агрессии экономически, оружием и гуманитарно. С €22 млрд Германия является вторым донором Украины в мире, — сказала она.

Бербок отметила, что летом Россия не так часто атаковала инфраструктуру Украины, поскольку хранит ракеты на зиму — “ту пору, когда будет более болезненно”.

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