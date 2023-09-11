Німеччина та Україна побудують вітрову електростанцію на ЧАЕС – Бербок
Німеччина збільшує невідкладну гуманітарну допомогу Україні на €20 млн та планує побудувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні відчуження.
Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільному з очільником МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу у Києві.
– Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо ще раз невідкладну гуманітарну допомогу в обсязі €20 млн, що означає, що лише цього року наша гуманітарна допомога сягає €380 млн. Ми підтримуємо Україну в її обороні проти російської агресії економічно, зброєю і гуманітарно. З €22 млрд Німеччина є другим донором України у світі, – сказала вона.
Бербок зазначила, що влітку Росія не так часто атакувала інфраструктуру України, оскільки зберігає ракети на зиму – “ту пору, коли буде більш болісно”.
Завантаження
Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.Наталія Кулик