Німеччина та Україна побудують вітрову електростанцію на ЧАЕС – Бербок

Німеччина збільшує невідкладну гуманітарну допомогу Україні на €20 млн та планує побудувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільному з очільником МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу у Києві.

– Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо ще раз невідкладну гуманітарну допомогу в обсязі €20 млн, що означає, що лише цього року наша гуманітарна допомога сягає €380 млн. Ми підтримуємо Україну в її обороні проти російської агресії економічно, зброєю і гуманітарно. З €22 млрд Німеччина є другим донором України у світі, – сказала вона.

Бербок зазначила, що влітку Росія не так часто атакувала інфраструктуру України, оскільки зберігає ракети на зиму – “ту пору, коли буде більш болісно”.

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