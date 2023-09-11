Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні
Український паспорт у вигляді ID-картки 2023: як оформити, куди звертатися та вартість послуги
Як отримати статус учасника бойових дій та які документи потрібні
Знайшли у водоймі з зав’язаними руками: в Україні загинув доброволець з Британії
Терміново
РФ зруйнувала адмінбудівлю поліції в Кривому Розі: є загиблий, постраждалих – 73
Х-31П: особливості та характеристики протирадіолокаційної ракети
Україна
Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

Німеччина та Україна побудують вітрову електростанцію на ЧАЕС – Бербок

Анналена Бербок
Фото: Getty Images

Німеччина збільшує невідкладну гуманітарну допомогу Україні на €20 млн та планує побудувати вітрову електростанцію в Чорнобильській зоні відчуження.

Про це заявила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок на спільному з очільником МЗС України Дмитром Кулебою брифінгу у Києві.

– Ми підтримуємо Україну в її підготовці до зими та збільшуємо ще раз невідкладну гуманітарну допомогу в обсязі €20 млн, що означає, що лише цього року наша гуманітарна допомога сягає €380 млн. Ми підтримуємо Україну в її обороні проти російської агресії економічно, зброєю і гуманітарно. З €22 млрд Німеччина є другим донором України у світі, – сказала вона.

Бербок зазначила, що влітку Росія не так часто атакувала інфраструктуру України, оскільки зберігає ракети на зиму – “ту пору, коли буде більш болісно”.

Зараз дивляться

Читайте також
Розширення ЄС є необхідністю через війну в Україні – голова МЗС Німеччини
Анналена Бербок

Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Німеччина
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Путін не має морального компаса: Бербок про викрадення українських дітей
українські діти
Експерт пояснив, чим важливе повернення під контроль України “вишок Бойка”
вишки Бойка
Захист енергетики, ППО та вступ до ЄС: Зеленський зустрівся з главою МЗС Німеччини
Зеленський і Бербок
Що буде з ухилянтами, які підробили документи та виїхали за кордон: відповідає юрист
Німеччина та Україна побудують вітрову електростанцію на ЧАЕС – Бербок
РФ фактично втратила весь прибуток від продажу нафти в Індію: як це відбулося
обвал рубля, рубль долар

Завантаження

Ігри
Відео
Повернення легенди: командир Азову Денис Прокопенко знову керує операціями на фронті

Наші Сили оборони продовжують витісняти окупанта – бригада Нацгвардії Азов показала свою роботу на фронті. 23 серпня вони провели ретельно сплановану операцію під керівництвом легендарного командира Дениса Прокопенка (Редіса), який повернувся до лав рідної бригади після російського полону та тривалого перебування у Туреччині.

Наталія Кулик
Новини Факти ICTV – випуск новин за 18:00 (11.09.2023)
Німеччина та Україна побудують вітрову електростанцію на ЧАЕС – Бербок
Найпотужніша зброя їде до України: що відомо про снаряди зі збідненим ураном
Німеччина та Україна побудують вітрову електростанцію на ЧАЕС – Бербок
Нові правила для ФОП: кого стосується та за що штрафуватимуть
Німеччина та Україна побудують вітрову електростанцію на ЧАЕС – Бербок
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (08.09.2023)
Німеччина та Україна побудують вітрову електростанцію на ЧАЕС – Бербок
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь