Экс-диакон УПЦ МП отправлял уклонистов за границу под видом “церковных миссионеров”

СБУ задержала бывшего диакона Одесской епархии УПЦ (МП). За деньги он “помогал” гражданам призывного возраста выезжать в страны Евросоюза в качестве церковных клириков.

Для реализации сделки фигурант подделывал “списки миссионеров”, которые якобы от имени руководителя епархии должны ехать за границу по делам религиозной общины.

— Затем злоумышленник подавал фальшивые документы в Госслужбу по этнополитике и свободе слова по надуманной аргументации о необходимости выезда псевдоклириков за пределы Украины. Стоимость одного места в списке составляла от $4,5 тыс. Сумма зависела от срочности выезда и финансовых возможностей клиентов, — сообщили в СБУ.

Таким образом фигурант пытался незаконно переправить за границу шестерых уклонистов. Сотрудники СБУ своевременно разоблачили схему и задержали его “на горячем”.

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Во время обысков по адресу проживания задержанного обнаружили компьютеры, мобильные телефоны. сим-карты с доказательствами сделки, а также наличные, полученные преступным путем.

Сейчас ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств правонарушения.

Источник : СБУ

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