Конституционный суд признал незаконной невыплату пенсий чернобыльцам

Пенсии гражданам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС, должны выплачиваться в объеме, предусмотренном специальным законом, а не в зависимости от наличия денег у государства, как это зафиксировали в Бюджетном кодексе.

Такое решение принял Конституционный суд Украины на пленарном заседании 13 сентября, сообщается на сайте Суда.

— Суд отмечает, что социальные гарантии для этой категории лиц, в частности, размер их пенсионного обеспечения должен устанавливать законодатель исключительно в законе №796 (О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, от 28 февраля 1991 года. – Ред.), – говорится в сообщении.

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Суд также постановил, что размеры пенсии по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания, и пенсии в связи с потерей кормильца вследствие Чернобыльской катастрофы, не могут зависеть от имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов, а также бюджетов фондов общеобязательного государственного социального страхования.

— Такие пенсии должны выплачиваться в порядке и размерах, определенных законом. При этом размер пенсий не может корректироваться Кабинетом министров Украины в зависимости от имеющихся финансовых ресурсов, — подчеркивают в Конституционном суде.

Итак, Суд признал не соответствующим Конституции Украины пункт 26 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса в части применения статьи 54 закона №796.

Судьей-докладчиком по этому делу выступил Виктор Кичун. Текст решения и его резюме будут обнародованы на официальном веб-сайте Суда 14 сентября 2023 года.

Законодательство о выплате пенсий пострадавшим от катастрофы на ЧАЭС

Законом №796 для установления льгот и компенсаций определены четыре категории лиц, которые пострадали вследствие Чернобыльской катастрофы.

Порядок назначения государственной и дополнительной пенсий лицам, отнесенным к категории 1, урегулирован статьями 50, 54 Закона №796.

Согласно статье 54 закона №796 определена государственная пенсия лицам, отнесенным к категории 1, и в связи с потерей кормильца. Этой же статьей установлен размер пенсии по инвалидности лицам, отнесенным к категории 1, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Кабинет министров определяет только порядок назначения такой пенсии.

Вместе с тем пункт 26 раздела VI “Заключительные и переходные положения” Бюджетного кодекса содержит другое регулирование данного вопроса. И фактически лишает лиц, отнесенных к категории 1 возможности быть уверенными в получении гарантированной государственной пенсии. Ведь их выплаты зависят от финансовых возможностей государства.

Напомним, с 1 марта в Украине увеличился минимальный размер пенсионной выплаты.

В марте 2023 года в Украине повысили минимальный размер пенсионных выплат для лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена причинная связь инвалидности с аварией на ЧАЭС, а также участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Источники: Конституционный суд Украины

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