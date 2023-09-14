Конституційний суд визнав незаконною невиплату пенсій чорнобильцям

Пенсії громадянам, які постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС, мають виплачуватися в обсязі, що передбачений спеціальним законом, а не в залежності від наявності грошей у держави, як це зафіксували в Бюджетному кодексі.

Таке рішення ухвалив Конституційний суд України на пленарному засіданні 13 вересня, повідомляється на сайті Суду.

– Суд наголошує, що соціальні гарантії для цієї категорії осіб, зокрема, розмір їх пенсійного забезпечення має встановлювати законодавець виключно у законі №796 (Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, від 28 лютого 1991 року. – Ред.), – йдеться у повідомленні.

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КС також постановив, що розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, і пенсії у зв’язку зі втратою годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи, не можуть залежати від наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів, а також бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

– Такі пенсії мають виплачуватися в порядку та розмірах, визначених законом. Проте розмір пенсій не може корегуватися Кабінетом міністрів України в залежності від наявних фінансових ресурсів, – наголошують у Конституційному суді.

Отже, Суд визнав таким, що не відповідає Конституції України пункт 26 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу у частині застосування статті 54 закону №796.

Суддею-доповідачем у цій справі виступив Віктор Кичун. Текст рішення і його резюме будуть оприлюднені на офіційному вебсайті Суду 14 вересня 2023 року.

Законодавство про виплату пенсій постраждалим від катастрофи на ЧАЕС

Законом №796 для встановлення пільг і компенсацій визначено чотири категорії осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Порядок призначення державної та додаткової пенсій особам, віднесеним до категорії 1, врегульовано статтями 50, 54 Закону №796.

Згідно зі статтею 54 закону №796 визначено державну пенсію особам, віднесеним до категорії 1 та у зв’язку з втратою годувальника. Цією ж статтею установлено розмір пенсії з інвалідності особам, віднесеним до категорії 1, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Кабінет міністрів визначає лише порядок призначення такої пенсії.

Водночас, пункт 26 розділу VI “Прикінцеві та перехідні положення” Бюджетного кодексу містить інше регулювання цього питання. І фактично позбавляє осіб, віднесених до категорії 1, можливості бути впевненими в отриманні гарантованої державної пенсії. Адже їхні виплати залежать від фінансових можливостей держави.

Нагадаємо, з 1 березня в Україні збільшився мінімальний розмір пенсійної виплати.

У березні 2023 року в Україні підвищили мінімальний розмір пенсійних виплат для осіб з інвалідністю, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з аварією на ЧАЕС, а також учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

Джерела: Конституційний суд України

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