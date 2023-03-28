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Факты / Україна / Общество

В апреле состоится перерасчет пенсий: кого коснется

Юлия Соколова, редактор ленты
Пенсіонерка
Фото: Depositphotos

С 1 апреля в Украине состоится ежегодный перерасчет пенсий для работающих пенсионеров.

Об этом рассказал сегодня на заседании Кабинета министров премьер Денис Шмыгаль.

Перерасчет выплат будет произведен автоматически, учитывая увеличение страхового стажа работающих пенсионеров.

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Повышение коснется около 600 тыс. граждан.

– В апреле будет произведен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, с учетом увеличенного трудового стажа. Такое повышение коснется около 600 тыс. украинцев, — подчеркнул Шмыгаль.

Он напомнил, что остаются в силе и дополнительные доплаты к пенсиям по возрасту. Так, с 1 марта ежемесячная компенсационная выплата пенсионерам, у которых размер пенсий не достигает размера средней зарплаты, составляет:

  • в возрасте от 80 лет – в размере до 570 грн;
  • в возрасте от 75 до 80 лет – в размере до 456 грн;
  • в возрасте от 70 до 75 лет – в размере до 300 грн.

Следует отметить, что с 1 июля будут проиндексированы пенсии для государственных служащих, сотрудников местных органов власти, ученых и других категорий граждан.

Как известно, с 1 марта в Украине произошла индексация пенсий, охватившая 10,5 млн украинцев. Выплаты выросли почти на 20%. После повышения средний размер пенсии в Украине составляет 5,2 тыс. грн.

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Источник: Telegram-канал Дениса Шмыгаля

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