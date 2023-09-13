Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
Могут ли лицу с инвалидностью вручить повестку — ответ эксперта
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Один из элементов мощной операции ВСУ: Гуменюк об атаке на корабли РФ в Севастополе

Севастополь
Фото: Pixabay

Последние события в Крыму, в частности атака по судам Черноморского флота РФ в Севастополе, является одним из элементов большой и мощной операции ВСУ.

Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.

— Достаточно много хороших новостей было после этой ночи, связанных с целями, которые были поражены в Севастополе. Сейчас продолжается доразведка и сбор информации о влиянии атаки. На Крымском полуострове достаточно неспокойно. Мы же в свою очередь, несмотря на то, что погода сейчас характеризуется прохладными ночами, обещаем продолжение “жаркого сезона” для оккупантов в Крыму, — сказала она в эфире телеканала Эспрессо.

По словам Гуменюк, оккупанты будут пытаться усилить противовоздушную оборону стратегически важных объектов в Крыму.

Сейчас смотрят

— Они полностью осознают уровень опасности, который мы способны обеспечить и поэтому будут пытаться ответить на наши действия. Мы же ко всему готовы. Хочу отметить, что события в последнее время являются одним из элементов большой и мощной операции, — резюмировала Гуменюк.

Напомним, 13 сентября Минобороны РФ после многочисленных ночных взрывов в пока оккупированном Севастополе подтвердило повреждения двух своих кораблей.

Так, значительные разрушения получили российский большой корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону.

Читайте также
Носитель Калибров: что известно о подводной лодке РФ Ростов-на-Дону, которая была поражена в Севастополе
російський підводний човен Ростов-на-Дону

Война в Украине, Крым, Російська агресія, Севастополь
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Черном море Силы обороны уничтожили российский катер Тунец
Один из элементов мощной операции ВСУ: Гуменюк об атаке на корабли РФ в Севастополе
Проверили сотни объектов и тысячи авто: в Украине провели рейды из-за угроз РФ “грязной” бомбой
Один из элементов мощной операции ВСУ: Гуменюк об атаке на корабли РФ в Севастополе
У РФ проблемы с вооружением: Юсов назвал причину визита Ким Чен Ына к Путину
Кім Чен Ин і Путін
Почему уничтожение десантного корабля и субмарины РФ историческое – объяснение Defense Express
ЧФ РФ
Запад может сделать больше, чтобы поддержать Украину во время контрнаступления – Певкур
Один из элементов мощной операции ВСУ: Гуменюк об атаке на корабли РФ в Севастополе

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Один из элементов мощной операции ВСУ: Гуменюк об атаке на корабли РФ в Севастополе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Один из элементов мощной операции ВСУ: Гуменюк об атаке на корабли РФ в Севастополе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
Один из элементов мощной операции ВСУ: Гуменюк об атаке на корабли РФ в Севастополе
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Один из элементов мощной операции ВСУ: Гуменюк об атаке на корабли РФ в Севастополе
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь