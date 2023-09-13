Один из элементов мощной операции ВСУ: Гуменюк об атаке на корабли РФ в Севастополе
Последние события в Крыму, в частности атака по судам Черноморского флота РФ в Севастополе, является одним из элементов большой и мощной операции ВСУ.
Об этом заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк.
— Достаточно много хороших новостей было после этой ночи, связанных с целями, которые были поражены в Севастополе. Сейчас продолжается доразведка и сбор информации о влиянии атаки. На Крымском полуострове достаточно неспокойно. Мы же в свою очередь, несмотря на то, что погода сейчас характеризуется прохладными ночами, обещаем продолжение “жаркого сезона” для оккупантов в Крыму, — сказала она в эфире телеканала Эспрессо.
По словам Гуменюк, оккупанты будут пытаться усилить противовоздушную оборону стратегически важных объектов в Крыму.
— Они полностью осознают уровень опасности, который мы способны обеспечить и поэтому будут пытаться ответить на наши действия. Мы же ко всему готовы. Хочу отметить, что события в последнее время являются одним из элементов большой и мощной операции, — резюмировала Гуменюк.
Напомним, 13 сентября Минобороны РФ после многочисленных ночных взрывов в пока оккупированном Севастополе подтвердило повреждения двух своих кораблей.
Так, значительные разрушения получили российский большой корабль Минск и подводная лодка Ростов-на-Дону.
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