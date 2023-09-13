Один із елементів потужної операції ЗСУ: Гуменюк про атаку на кораблі РФ у Севастополі

Останні події в Криму, зокрема атака по судах Чорноморського флоту РФ у Севастополі, є одним із елементів великої й потужної операції ЗСУ.

Про це заявила керівниця об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк.

– Достатньо багато хороших новин було після цієї ночі, пов’язаних з цілями, які уражено в Севастополі. Зараз триває дорозвідка і й збір інформації про вплив атаки. На Кримському півострові досить неспокійно. Ми ж своєю чергою, попри те, що погода зараз характеризується прохолодними ночами, обіцяємо продовження “спекотного сезону” для окупантів в Криму, – сказала вона в ефірі телеканалу Еспресо.

За словами Гуменюк, окупанти намагатимуться посилити протиповітряну оборону стратегічно важливих об’єктів в Криму.

Зараз дивляться

– Вони повністю усвідомлюють рівень небезпеки, який ми здатні забезпечити й тому будуть намагатись відповісти на наші дії. Ми ж до всього готові. Хочу зазначити, що події останнім часом є одним з елементів великої та потужної операції, – резюмувала Гуменюк.

Нагадаємо, 13 вересня Міноборони РФ після численних нічних вибухів у поки що окупованому Севастополі підтвердило пошкодження двох своїх кораблів.

Так, значних руйнувань зазнали російський великий корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.

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