Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 14.09.2023 – ситуація на фронті
Карта боевых действий в Украине на 16.09.2023
Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.
Зараз дивляться
Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження
Відео
Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились
Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.Наталя Луценко