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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Карта бойових дій на 14.09.2023 – ситуація на фронті

Бої на фронті
Фото: Генштаб ЗСУ

Карта боевых действий в Украине на 16.09.2023

Карта бойових дій України – де йдуть бої в Україні 14 вересня 2023

Повномасштабна війна в Україні триває вже 568-му добу. За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Зараз дивляться

Джерело: ISW, Генштаб ЗСУ
Війна в Україні, Карта
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Підсумки саміту YES: про що говорили та до чого домовились

Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

Наталя Луценко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (13.09.2023)
Карта бойових дій на 14.09.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (13.09.2023)
Карта бойових дій на 14.09.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (13.09.2023)
Карта бойових дій на 14.09.2023 – ситуація на фронті
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (13.09.2023)
Карта бойових дій на 14.09.2023 – ситуація на фронті
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