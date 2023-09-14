Корабль – не игла, его не спрячешь. ВМС о возможном перемещении флота РФ из Севастополя

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Радіо Свобода заявил, что перемещение военных кораблей РФ из Севастополя в другие места не поможет обезопасить их от потенциальных атак.

– Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы, действительно. Тот же Лиман в Керчи или Феодосия. Заводов хватает. Но ведь корабль — это не иголка, его не спрячешь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия, – сказал он.

Плетенчук отметил, что если морские пути станут единственным логистическим коридором для российских военных, чтобы перебрасывать ресурсы и вооружение на юг Украины, у оккупантов могут возникнуть проблемы.

– У них может остаться только морская логистика. И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они так же потеряли большой десантный корабль. Прямо в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте, – подчеркнул спикер.

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Напомним, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона Єдині новини заявила, что вряд ли РФ в ближайшее время сможет восстановить поврежденные во время вчерашней атаки десантный корабль Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону.

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