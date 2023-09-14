Укр Рус
Игры
Укр Рус
Популярные
$2 тыс. за пожизненную инвалидность: на Киевщине будут судить врачей МСЭК и их сообщника
Х-31П: особенности и характеристики противорадиолокационной ракеты
Герой Украины посмертно: выплаты и кому могут присвоить звание – объясняет эксперт
Откусила руку: в Египте акула напала на туристку на пляже
Уникальная операция в Черном море: Украина вернула под контроль “вышки Бойко”
Украина
Анастасия Кожушко, редактор ленты

Корабль – не игла, его не спрячешь. ВМС о возможном перемещении флота РФ из Севастополя

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук
Фото: Media Center Ukraine — Odesa

Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире Радіо Свобода заявил, что перемещение военных кораблей РФ из Севастополя в другие места не поможет обезопасить их от потенциальных атак.

– Их можно даже в Казань отогнать, условно. Там есть и другие заводы, действительно. Тот же Лиман в Керчи или Феодосия. Заводов хватает. Но ведь корабль — это не иголка, его не спрячешь. Никак. Поэтому здесь без вариантов. Но мы можем ожидать чего угодно. Это Россия, – сказал он.

Плетенчук отметил, что если морские пути станут единственным логистическим коридором для российских военных, чтобы перебрасывать ресурсы и вооружение на юг Украины, у оккупантов могут возникнуть проблемы.

– У них может остаться только морская логистика. И для них это будет проблемой. Потому что там не очень легкая навигация. Это, во-первых. Ну, и, во-вторых, даже если они будут использовать те же порты Бердянска или Мариуполя, хочу напомнить, что в Бердянске они так же потеряли большой десантный корабль. Прямо в порту. И еще два были повреждены, существенно повреждены. Они до сих пор находятся в ремонте, – подчеркнул спикер.

Сейчас смотрят

Напомним, начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона Єдині новини заявила, что вряд ли РФ в ближайшее время сможет восстановить поврежденные во время вчерашней атаки десантный корабль Минск и подводную лодку Ростов-на-Дону.

Читайте также
Даже изолента не исправит: новое фото поврежденного БДК Минск и субмарины
ВДК Мінськ

Война в Украине, ВМС України, ВСУ, Крым, Російська агресія, флот РФ, Чорноморський флот РФ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Депутаты Бундестага требуют от Шольца передать Украине ракеты Taurus
Олаф Шольц
Москва, Минск, Ростов-на-Дону. Самые большие победы Украины против российского флота
Корабль – не игла, его не спрячешь. ВМС о возможном перемещении флота РФ из Севастополя
Эвакуация с передовой на беспилотнике: что известно о британских дронах Malloy и их технические характеристики
Дрон Malloy Т150
Украинские пилоты завершили тестирование истребителей Gripen – Минобороны Швеции
винищувач Gripen
Глава Минобороны Италии о войне в Украине: Надеюсь на решение в ближайшие 7-8 месяцев
Гвідо Крозетто

Загрузка

Игры
Видео
Итоги саммита YES: о чем говорили и о чем договорились

Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (13.09.2023)
Корабль – не игла, его не спрячешь. ВМС о возможном перемещении флота РФ из Севастополя
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (13.09.2023)
Корабль – не игла, его не спрячешь. ВМС о возможном перемещении флота РФ из Севастополя
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (13.09.2023)
Корабль – не игла, его не спрячешь. ВМС о возможном перемещении флота РФ из Севастополя
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (13.09.2023)
Корабль – не игла, его не спрячешь. ВМС о возможном перемещении флота РФ из Севастополя
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь