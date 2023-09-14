Корабель – не голка, його не сховаєш. ВМС про можливе переміщення флоту РФ із Севастополя

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі Радіо Свобода заявив, що переміщення військових кораблів РФ із Севастополя в інші місця не допоможе убезпечити їх від потенційних атак.

– Їх можна навіть до Казані відігнати, умовно. Там є й інші заводи, дійсно. Той самий Лиман у Керчі або ж Феодосія. Заводів вистачає. Але ж корабель – це не голка, його не сховаєш. Ніяк. Тому тут без варіантів. Але ми можемо очікувати чого завгодно. Це Росія, – сказав він.

Плетенчук зазначив, якщо морські шляхи стануть єдиним логістичним коридором для російських військових, щоб перекидати ресурси та озброєння на Південь України, в окупантів можуть виникнути проблеми.

– У них може залишитися лише морська логістика. І для них це буде проблемою. Тому що там не надто легка навігація. Це, по-перше. Ну, й, по-друге, навіть якщо вони будуть використовувати ті самі порти Бердянська або Маріуполя, хочу нагадати, що в Бердянську вони так само втратили великий десантний корабель. Просто в порту. І ще два було пошкоджено, суттєво пошкоджено. Вони досі перебувають у ремонті, – наголосив речник.

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Нагадаємо, начальниця Об’єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі національного телемарафону Єдині новини заявила, що навряд чи РФ найближчим часом зможе відновити ушкоджені під час вчорашньої атаки десантний корабель Мінськ та підводний човен Ростов-на-Дону.

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