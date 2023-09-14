РФ навіть близько не може повернутися на довоєнний рівень запасів ракет – ГУР
У Головному управлінні розвідки Міноборони України заперечують дані з публікації американського видання The New York Times щодо нарощування в Росії виробництва ракет.
Про це в ефірі Єдиних новин наголосив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
За його словами, безумовно, росіяни намагаються нарощувати виробництво ракет, але поточні обсяги виробництва не дозволяють навіть наблизитися до довоєнного рівня.
У ГУР вважають, що росіяни ще доволі довго не зможуть повернутися до довоєнних обсягів виробництва ракетного озброєння.
— Та попри це, загрози ракетних терористичних атак по енергетичній системі, по цивільній інфраструктурі України зберігаються, і це серйозний виклик для Сил безпеки та оборони України, — зауважив Андрій Юсов.
Напередодні видання The New York Times написало, що Росії вдається обходити санкції й отримувати компоненти для виробництва ракет. Необхідна електроніка йде через Вірменію та Туреччину.
Видання наголошує, що спочатку Росія різко зменшила обсяги виробництва ракет та іншого озброєння, а вже наприкінці 2022 року військово-промислове виробництво в РФ знову почало набирати обертів.
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