Георгиевские ленты, кители и герб Российской империи: фото обысков у нардепа Шуфрича

В соцсетях появились первые фото из дома народного депутата Нестора Шуфрича, к которому сегодня утром сотрудники СБУ пришли с обысками.

Так, в доме нардепа оказалась целая коллекция военных кителей. Имеет Шуфрич и российские медали, например, к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Эту медаль народный депутат получил от российской организации ветеранов ВС РФ.

Также у Нестора Шуфрича есть экземпляры советской газеты Звезда. Сохраняет нардеп и советские удостоверения Верховного Совета СССР и Министерства путей сообщения того же СССР.

Сейчас смотрят

Есть у Шуфрича и изделие с вышитым двуглавым орлом — символом Российской империи.

Напомним, что Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене. По данным источников, народный депутат тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем, который из Москвы координировал работу российской агентуры в Украине.

Фото: источники Фактов ICTV

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.