Георгиевские ленты, кители и герб Российской империи: фото обысков у нардепа Шуфрича
В соцсетях появились первые фото из дома народного депутата Нестора Шуфрича, к которому сегодня утром сотрудники СБУ пришли с обысками.
Так, в доме нардепа оказалась целая коллекция военных кителей. Имеет Шуфрич и российские медали, например, к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Эту медаль народный депутат получил от российской организации ветеранов ВС РФ.
Также у Нестора Шуфрича есть экземпляры советской газеты Звезда. Сохраняет нардеп и советские удостоверения Верховного Совета СССР и Министерства путей сообщения того же СССР.
Есть у Шуфрича и изделие с вышитым двуглавым орлом — символом Российской империи.
Напомним, что Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене. По данным источников, народный депутат тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем, который из Москвы координировал работу российской агентуры в Украине.
Фото: источники Фактов ICTV
Загрузка
Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.Наталья Луценко