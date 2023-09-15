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Марта Бондаренко, редактор ленты

Георгиевские ленты, кители и герб Российской империи: фото обысков у нардепа Шуфрича

шуфрич

В соцсетях появились первые фото из дома народного депутата Нестора Шуфрича, к которому сегодня утром сотрудники СБУ пришли с обысками.

Так, в доме нардепа оказалась целая коллекция военных кителей. Имеет Шуфрич и российские медали, например, к 75-летию победы в Великой отечественной войне. Эту медаль народный депутат получил от российской организации ветеранов ВС РФ.

Также у Нестора Шуфрича есть экземпляры советской газеты Звезда. Сохраняет нардеп и советские удостоверения Верховного Совета СССР и Министерства путей сообщения того же СССР.

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Есть у Шуфрича и изделие с вышитым двуглавым орлом — символом Российской империи.

Напомним, что Нестора Шуфрича подозревают в государственной измене. По данным источников, народный депутат тесно работал с фсбшником и экс-нардепом Владимиром Сивковичем, который из Москвы координировал работу российской агентуры в Украине.

Фото: источники Фактов ICTV

Державна зрада, Нестор Шуфрич, Обыски, СБУ
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

Наталья Луценко
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