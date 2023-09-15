Георгіївські стрічки, кителі та герб Російської імперії: фото обшуків у нардепа Шуфрича

У соцмережах з’явилися перші фото з будинку народного депутата Нестора Шуфрича, до якого сьогодні зранку співробітники СБУ прийшли з обшуками.

Так, у будинку нардепа виявилася ціла колекція військових кителів. Має Шуфрич і російські медалі, наприклад, до 75-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні. Цю медаль народний депутат отримав від російської організації ветеранів ЗС РФ.

Також у Нестора Шуфрича є екземпляри радянської газети Звезда. Зберігає нардеп і радянські посвідчення Верховної Ради СРСР та Міністерства шляхів сполучення того ж таки СРСР.

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Є у Шуфрича й виріб із вишитим двоголовим орлом – символом Російської імперії.

Нагадаємо, що Нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді. За даними джерел, народний депутат України тісно працював із фсбівцем і екснардепом Володимиром Сівковичем, який з Москви координував роботу російської агентури в Україні.

Фото: джерела Фактів ICTV

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