Штурм Клещиевки принес ВСУ частичные успехи — Генштаб

Украинские военные имеют частичные успехи в районе Клищеевки Донецкой области.

Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины за вечер 15 сентября.

По данным Генштаба, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении и штурмовые действия на Бахмутском направлении, где уничтожают врага и шаг за шагом освобождают оккупированные территории.

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— По результатам ведения штурмовых действий Силы обороны имеют частичный успех в районе Клищиевки Донецкой области, — сообщили военные.

Вместе с тем, военные сообщили, что оккупанты имеют “катастрофические потери”, из-за чего, с целью доукомплектования новосформированной 25 общевойсковой армии ВС РФ, на территории Приморского и Хабаровского краев Российской Федерации осуществляются мобилизационные мероприятия местного населения.

— В профессионально-технических училищах, техникумах и среди выпускников интернатов ведутся активные агитационные мероприятия с привлечением российских военнослужащих новосформированной 25 армии ВС РФ, которые закончили указанные учебные заведения.

По данным военных, при поступлении на военную службу оккупационные агитаторы предлагают единовременную выплату в размере 600 тыс. рублей и денежное обеспечение от 200 тыс. рублей.

Ситуация по направлениям:

По данным военных, оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

— В течение суток состоялось 17 боевых столкновений, — сообщили в Генштабе.

Так, на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, продолжает обстрелы населенных пунктов с территории рф. Нанес авиационные удары в районах Леоновки, Гремяча Черниговской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Нововасильевка, Середина-Буда, Водолаги, Степное Сумской области и Гатище, Плетеневка, Волчанские Хутора Харьковской области.

На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Котляровки Харьковской области и Новоселовского Луганской области. Артиллерийских и минометных обстрелов противник нанес в районах населенных пунктов Двуречная, Масютовка, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Новоегоровка, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Веселое Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Спирное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении противник пытался восстановить утраченное положение в районах Ягодного и Богдановки Донецкой области. Также в район Богдановки и Нью-Йорка Донецкой области враг совершил авиационные удары. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 20 населенных пунктов, среди которых Миньковка, Богдановка, Ивановское, Клещеевка, Андреевка, Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Новокалиново, Степное, Авдеевка, Северное, Керамик Донецкой области.

На Марьинском направлении в течение суток наши защитники успешно отбили 7 атак врага в районе Марьинки. Противник нанес авиационный удар в районе Красногоровки Донецкой области, где не утихали и артиллерийские и минометные обстрелы. Под огнем оккупантов находилось около 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Константиновка, Екатериновка, Елизаветовка Донецкой области.

На Шахтерском направлении вражеских авиационных ударов подверглись районы населенных пунктов Урожайное и Старомайорское Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди которых Водяное, Угледар, Пречистовка, Шахтерское, Золотая Нива, Новомайорское Донецкой области.

На Запорожском направлении противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Малая Токмачка и Роботино Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности, Чаривне, Орехов, Малые Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении вражеских артиллерийских и минометных обстрелов подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Ольговка, Херсон Херсон Херсонской области и Старая Богдановка Николаевской области.

Напомним, в Центре национального сопротивления сообщали, что оккупанты используют проведение выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины для того, чтобы провести мобилизацию местного населения.

Источник : Генштаб ВСУ

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