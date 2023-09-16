Штурм Кліщіївки приніс ЗСУ часткові успіхи – Генштаб

Українські військові мають часткові успіхи в районі Кліщіївки Донецької області.

Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних сил України за вечір 15 вересня.

За даними Генштабу, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку та штурмові дії на Бахмутському напрямку, де знищують ворога та крок за кроком звільняють окуповані території.

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– За результатами ведення штурмових дій Сили оборони мають частковий успіх в районі Кліщіївки Донецької області, – повідомили військові.

Разом з тим, військові повідомили, що окупанти мають “катастрофічні втрати”, через що, з метою доукомплектування новосформованої 25 загальновійськової армії ЗС РФ, на території Приморського та Хабаровського країв Російської Федерації здійснюються мобілізаційні заходи місцевого населення.

– В професійно-технічних училищах, технікумах та серед випускників інтернатів ведуться активні агітаційні заходи із залученням російських військовослужбовців новосформованої 25 армії ЗС РФ, які закінчили зазначені навчальні заклади.

За даними військових, при вступі на військову службу окупаційні агітатори пропонують одноразову виплату у розмірі 600 тис. рублів та грошове забезпечення від 200 тис. рублів.

Ситуація за напрямками:

За даними військових, оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

– Протягом доби відбулось 17 бойових зіткнень, – повідомили у Генштабі.

Так, на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, продовжує обстріли населених пунктів з території рф. Завдав авіаційних ударів в районах Леонівки, Грем’яча Чернігівської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Нововасилівка, Середина-Буда, Водолаги, Степне Сумської області та Гатище, Плетенівка, Вовчанські Хутори Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Котлярівки Харківської області та Новоселівського Луганської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противник завдав в районах населених пунктів Дворічна, Масютівка, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Кислівка Харківської області.

На Лиманському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новоєгорівка, Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Веселе Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Спірне, Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник намагався відновити втрачене положення в районах Ягідного та Богданівки Донецької області. Також у район Богданівки та Нью-Йорку Донецької області ворог здійснив авіаційні удари. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 20 населених пунктів, серед яких Міньківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Дружба Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Новокалинове, Степове, Авдіївка, Сєверне, Керамік Донецької області.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники успішно відбили 7 атак ворога в районі Мар’їнки. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки Донецької області, де не вщухали й артилерійські та мінометні обстріли. Під вогнем окупантів перебувало близько 10 населених пунктів, серед них Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка, Катеринівка, Єлизаветівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку ворожих авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Урожайне та Старомайорське Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед яких Водяне, Вугледар, Пречистівка, Шахтарське, Золота Нива, Новомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Мала Токмачка та Роботине Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів, зокрема, Чарівне, Оріхів, Малі Щербаки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворожих артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Ольгівка, Херсон Херсонської області та Стара Богданівка Миколаївської області.

Нагадаємо, в Центрі національного спротиву повідомляли, що окупанти використовують проведення виборів на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України для того, щоб провести мобілізацію місцевого населення.

Джерело : Генштаб ЗСУ

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