Украине удалось вернуть тела еще 51 погибшего защитника

Украине удалось вернуть на подконтрольную территорию тела еще 51 защитника. Они погибли, защищая наше государство от российской агрессии.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

– Украинской стороной предпринят ряд мер, по результатам которых на подконтрольную украинскому правительству территорию удалось репатриировать тела 51 погибшего защитника, — говорится в сообщении.

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Тела воинов вернули благодаря совместной работе штаба, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах МВД.

В штабе уточнили, что в течение двух лет работы удалось репатриировать тела 1832 украинских военных.

Украина продолжит поиски и возвращение тел всех защитников, отдавших жизнь во время боев за нашу независимость.

Кроме этого, идет работа над возвращением украинских военных, которые находятся в плену РФ. По состоянию на середину августа удалось освободить 2598 пленных защитников и защитниц.

По данным украинской разведки, произошло 48 обменов пленными с начала полномасштабной войны.

Относительно освобождения из плена РФ гражданских существуют трудности. Глава МИД Дмитрий Кулеба заявлял, что Украина нуждается в привлечении третьей страны.

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