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Находим компромисс: Лубинец рассказал, как происходит коммуникация с РФ по обмену пленных

Дмитро Лубінець
Фото: УНИАН

Украинская и российская стороны не общаются напрямую по поводу обмена пленными, однако сейчас есть возможность находить компромисс.

Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос о каналах коммуникации с РФ.

— Российская сторона под силой каких-то аргументов, давления не только с украинской стороны, но и со стороны тех людей, которые нам помогают, тех стран, которые нам помогают, принимает решение кого-то возвращать, — сказал он.

Лубинец подчеркнул, что Украина пытается создать действенный инструментарий, который позволит возвращать украинских детей домой.

— Мы не можем создать 20 тыс. заседаний Совбеза ООН. Физически не можем. Но это не значит, что мы не продолжим искать другие механизмы. И это как раз не означает, что нет механизмов влияния на российскую сторону.

От меня напрямую коммуникация с российской стороной по состоянию на сейчас сведена к минимуму. По вопросам украинских детей мы общаемся через посредников, которые просят их не называть, — рассказал омбудсмен.

По мнению Лубинца, “если есть конкретный результат возвращения кого-то”, то можно общаться по пленным с российской стороной, однако “по состоянию на сейчас результата от такой прямой коммуникации точно нет”.

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Источник: Радио Свобода
Война в Украине, Дмитрий Лубинец, Обмін полоненими, Російська агресія
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