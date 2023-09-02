Находим компромисс: Лубинец рассказал, как происходит коммуникация с РФ по обмену пленных
Украинская и российская стороны не общаются напрямую по поводу обмена пленными, однако сейчас есть возможность находить компромисс.
Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец, отвечая на вопрос о каналах коммуникации с РФ.
— Российская сторона под силой каких-то аргументов, давления не только с украинской стороны, но и со стороны тех людей, которые нам помогают, тех стран, которые нам помогают, принимает решение кого-то возвращать, — сказал он.
Лубинец подчеркнул, что Украина пытается создать действенный инструментарий, который позволит возвращать украинских детей домой.
— Мы не можем создать 20 тыс. заседаний Совбеза ООН. Физически не можем. Но это не значит, что мы не продолжим искать другие механизмы. И это как раз не означает, что нет механизмов влияния на российскую сторону.
От меня напрямую коммуникация с российской стороной по состоянию на сейчас сведена к минимуму. По вопросам украинских детей мы общаемся через посредников, которые просят их не называть, — рассказал омбудсмен.
По мнению Лубинца, “если есть конкретный результат возвращения кого-то”, то можно общаться по пленным с российской стороной, однако “по состоянию на сейчас результата от такой прямой коммуникации точно нет”.
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