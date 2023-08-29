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Украина
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Чтобы освободить гражданских из плена, Украине нужно участие третьей страны — Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МИД

Глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина нуждается в привлечении третьей страны для освобождения гражданских из российского плена.

Об этом пишет Еlmundo.

По словам министра, участие третьей страны дает возможность использовать “дипломатию маятника” с РФ. Это важно, поскольку для Украины защита человеческих жизней является приоритетом.

— Вопрос гражданских заложников — это большое страдание, и поэтому мы ежедневно пытаемся освободить этих людей, которые отличаются от военнопленных, которых можно обменять, — добавил он.

Ранее представитель ГУР Минобороны Андрей Юсов сообщил, что за время войны из плена РФ вернули более 2 500 военных.

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Война в Украине, Дмитрий Кулеба, МЗС України
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Извините, этот текст доступен только на “украинский”.

Наталья Луценко
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