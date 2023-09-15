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Юлія Соколова, редакторка стрічки

Україні вдалося повернути тіла ще 51 загиблого захисника

Кладовище для ЗСУ
Фото: Getty Images

Україні вдалося повернути на підконтрольну територію тіла ще 51 захисника. Вони загинули, захищаючи нашу державу від російської агресії.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

– Українська сторона здійснила низку заходів, за результатами яких на підконтрольну українському уряду територію вдалося репатріювати тіла 51 загиблого оборонця, – йдеться у повідомленні.

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Тіла воїнів повернули завдяки спільній роботі штабу, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

У штабі уточнили, що протягом двох років роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських військових.

Україна продовжить пошуки та повернення тіл усіх захисників, які віддали життя під час боїв за нашу незалежність.

Окрім цього, відбувається робота над поверненням українських військових, які перебувають у полоні РФ. Станом на середину серпня вдалося звільнити 2598 полонених захисників і захисниць.

За даними української розвідки, відбулося 48 обмінів полоненими від початку повномасштабної війни.

Щодо звільнення з полону РФ цивільних спостерігаються труднощі. Глава МЗС Дмитро Кулеба заявляв, що Україна потребує залучення третьої країни.

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Війна в Україні, військовослужбовці, загиблі
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Майбутнє вирішується в Україні – назва цьогорічної зустрічі Ялтинської Європейської Стратегії. До Києва вихідними з’їхалися світові лідери: політики, бізнесмени, економісти, історики, філософи та активісти. На два дні вони поринули у дискусії про те, якою має бути перемога України і як її пришвидшити. Основні критерії перемоги: без поступок територією, повернення полонених та викрадених дітей, засудження воєнних злочинців та членство в ЄС та НАТО.

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