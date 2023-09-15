Происходило в два этапа: подробности освобождения Андреевки и боев возле Бахмута

Андреевка Донецкой области освобождена Силами обороны Украины. Заместитель командира 3 отдельной штурмовой бригады ВСУ Родион Кудряшов, которая участвовала в наступательной операции, рассказал подробности деоккупации населенного пункта.

Кудряшов рассказал в эфире Радіо Свобода (проект Свобода. Ранок), что сейчас в Андреевке продолжаются стабилизационные действия, направленные на фиксацию успеха. Украинским защитникам необходимо там наладить связь, логистику, провести разминирование земель.

По его словам, во время штурмовых действий была ликвидирована непосредственная вся ветвь руководства 72 отдельной мотострелковой бригады РФ. Он обратил внимание, что освобождение сел вокруг Бахмута далось большой ценой для украинских военных.

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— Сейчас проходят определенные стабилизационные действия, чтобы зафиксировать наш успех. На сегодняшний день уверено можем сказать, что Андреевка под контролем ВСУ, под контролем 3 отдельной штурмовой бригады, — сказал Кудряшов.

Он добавил, что 72 отдельная мотострелковая бригада РФ — не единственная и не первая, которая пыталась встать на пути освобождения Андреевки, пытаясь сохранить населенный пункт под российским контролем.

— Андреевка является ключевым узлом сообщения между такими населенными пунктами, как Курдюмовка и Клещиевка. Это направление имеет узел, который является как и логистическим, так и одним из немногочисленных переходов через высоты и железную дорогу, которая пролегает непосредственно к Бахмуту, — обратил внимание заместитель командира штурмовой бригады.

Кудряшов рассказал подробности освобождения Андреевки Донецкой области. По его словам, освобождение происходило в два этапа. Украинские воины сначала готовили плацдарм на берегу канала Северский Донец — это позволило действовать в направлении Андреевки, Клещиевки и Курдюмовки.

Уже позже, в течение последнего месяца, воины Сил обороны осуществляли ежедневные штурмовые действия, рейды и закреплялись на определенных участках Донецкой области, высотах и наконец — в самом населенном пункте.

Утром 15 сентября Генеральный штаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины взяли под контроль Андреевку Донецкой области благодаря штурмовым действиям.

Источник : Радио Свобода

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