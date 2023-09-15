Жодного вцілілого будинку, люди виїхали: що відомо про звільнену Андріївку
Андріївка – дуже маленьке село у Донецькій області, розташоване південніше від Бахмута, за 3 км від Кліщіївки. Його звільнення від окупантів 15 вересня офіційно підтвердив Генштаб ЗСУ.
Ще до повномасштабного вторгнення, за даними на січень 2022 року, там проживали 77 людей переважно похилого віку, не було власної інфраструктури та відділення пошти, розповіла староста Іванівського старостинського округу Олена Данько.
За її словами, Андріївка входить до складу Іванівського старостинського округу, пенсію людям привозила Укрпошта, або ж їм доводилося їздити у сусідню Кліщіївку.
Данько каже, що активні бої у селі почалися у вересні 2022 року, тут пошкоджені всі будинки, тому його жителі евакуювалися в більш безпечні регіони. Тобто на момент окупації людей в Андріївці вже не було.
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Фото: Deep State
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