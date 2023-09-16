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Україна
Валентина Летяк, редакторка стрічки

86 компаній підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій – Зеленський

Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський у відеозверненні 16 вересня натякнув на сильну другу половину вересня – “сильну як заходами в нашій міжнародній роботі з партнерами, так і тим, які рішення реалізуємо тут, в Україні”.

– Вже заплановані десятки перемовин, вже є чіткий графік зустрічей. Будуть і не менш чіткі та конкретні результати, – наголосив він.

Глава держави також зауважив, що триває підготовка Форуму оборонних індустрій – першого такого заходу, який відбудеться в Україні вже цієї осені.

За його словами, інтерес до заходу дуже високий, що повністю відображає силу й потенціал України – нашу спроможність захистити себе і допомогти іншим країнам берегти свободу та міжнародний порядок.

Зараз дивляться

– Вже 86 провідних оборонних компаній світу – а це 21 країна – підтвердили свою участь у Форумі. Наше завдання абсолютно очевидне – дати всі можливості Україні виробляти зброю й снаряди, дати сучасні технології, щоб мати надійний захист від будь-яких форм агресії. Та, окрім цього, звичайно, поширити наш досвід захисту, досвід української оборони серед союзників і партнерів, – додав президент.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 570-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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86 компаній підтвердили участь у Форумі оборонних індустрій – Зеленський

Війна в Україні, Володимир Зеленський, Зброя для України, Російська агресія
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