Германия обсуждает с партнерами временную передачу Украине систем IRIS-T
Германия обсуждает со странами-партнерами временную передачу Украине систем противовоздушной обороны IRIS-T.
Об этом в эфире канала ZDF сообщил руководитель Партии Зеленых, заместитель председателя комитета по вопросам обороны Омид Нурипур.
Он отметил, что Украине нужно больше систем ППО для защиты городов от российских атак.
— Системы IRIS-T помогают защитить города, поэтому это важно. Немецкое правительство также обсуждает со странами партнерами, которые получили IRIS-T от Германии, могут ли они хотя бы временно передать их Украине, — сказал он.
Нурипур не назвал конкретные страны, с которыми Германия ведет переговоры.
Однако известно, что в 2018 году Берлин продал Египту четыре комплекса IRIS-T SLM, а в 2021 году Египет заказал еще 16 дополнительных комплексов.
Также в 2019 году Швеция получила от Германии первые системы IRIS-T SLS ближнего радиуса действия.
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