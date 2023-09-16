Німеччина обговорює з партнерами тимчасове передання Україні систем IRIS-T
Німеччина обговорює з країнами-партнерами тимчасове передання Україні систем протиповітряної оборони IRIS-T.
Про це в ефірі каналу ZDF повідомив керівник Партії Зелених, заступник голови комітету з питань оборони Омід Нуріпур.
Він наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО для захисту міст від російських атак.
– Системи IRIS-T допомагають захистити міста, тому це важливо. Німецький уряд також обговорює з країнами партнерами, які отримали IRIS-T від Німеччини, чи можуть вони хоча б тимчасово передати їх Україні, – сказав він.
Нуріпур не назвав конкретні країни, з якими Німеччини веде переговори.
Проте відомо, що у 2018 році Берлін продав Єгипту чотири комплекси IRIS-T SLM, а 2021 році Єгипет замовив ще 16 додаткових комплексів.
Також у 2019 році Швеція отримала від Німеччини перші системи IRIS-T SLS ближнього радіуса дії.
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