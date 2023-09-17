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Илья Нежигай, редактор ленты

В оккупированном Крыму обостряется гуманитарный кризис, наблюдается дефицит топлива — ЦНС

вибух на кримському мосту
Фото: Getty Images

На временно оккупированном Крымском полуострове обостряется гуманитарный кризис из-за нарушения логистической сети, которая ранее была установлена с Российской Федерацией.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным обозревателей, начиная с сентября в Крыму наблюдаются проблемы с топливом, поскольку произошло снижение объемов отгрузки автомобильного топлива с российских нефтеперерабатывающих заводов на ВОТ АР Крым.

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— Поставка топлива обусловлена нарушением логистических маршрутов с территорией РФ. А также сниженной покупательной способностью среди жителей полуострова, — пояснили в ЦНС.

Вместе с тем, российская оккупационная администрация имеет целью создать новые механизмы субсидирования отдельных сетей АЗС, чтобы избежать будущего роста цен на топливо. Впрочем, как отмечают в ЦНС, данное решение создаст предпосылки для закрытия тех АЗС, которые не будут получать субсидий.

Ранее секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что при тех условиях, если оккупанты самостоятельно не оставят Крым, Украине придется их оттуда “выкуривать” с помощью оружия.

Перед этим президент Владимир Зеленский подписал закон, которым меняется административно-территориальное устройство Крыма.

Аннексия Крыма, Война в Украине, Крым, паливо, Росія
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