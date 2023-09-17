В окупованому Криму загострюється гуманітарна криза, спостерігається дефіцит палива – ЦНС

На тимчасово окупованому Кримському півострові загострюється гуманітарна криза через порушення логістичної мережі, яка раніше була встановлена з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними оглядачів, починаючи з вересня в Криму спостерігаються проблеми з паливом, оскільки відбулося зниження обсягів відвантаження автомобільного палива із російських нафтопереробних заводів на ТОТ АР Крим.

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– Постачання палива обумовлена порушенням логістичних маршрутів з територією РФ. А також зниженою купівельною спроможністю серед жителів півострова, – пояснили в ЦНС.

Разом з тим, російська окупаційна адміністрація має на меті створити нові механізми субсидування окремих мереж АЗС, аби уникнути майбутнього зростання цін на пальне. Втім, як зазначають в ЦНС, дане рішення створить передумови для закриття тих АЗС, які не будуть отримувати субсидій.

Раніше секретар Ради безпеки і оборони України Олексій Данілов заявив, що за тих умов, якщо окупанти самостійно не залишать Крим, Україні доведеться їх звідти “викурювати” за допомогою зброї.

Перед цим президент Володимир Зеленський підписав закон, яким змінюється адміністративно-територіальний устрій Криму.

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