Если оккупанты не уйдут из Крыма, их придется “выкурить” с помощью оружия – Данилов

Если российские оккупанты самостоятельно не покинут Крымский полуостров, их придется оттуда “выкуривать” с помощью оружия, которое имеет Украина.

Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов в эфире Украинского радио.

Он отметил, что “хлопки” в Крыму, то есть удары по военным объектам РФ, будут продолжаться.

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Данилов добавил, что Крым принадлежит Украине и обязательно будет освобожден тем способом, “который мы будем считать необходимым”.

– На сегодняшний день выглядит так, что если россияне не уйдут из Крыма самостоятельно, нам придется их оттуда “выкурить” с помощью оружия, которое есть у нас в наличии, — подчеркнул Данилов.

Он уточнил, что часть вооружения, которое бьет по оккупантам на территории Украины, изготовлена в рамках украинской ракетной программы. Ее запустили в 2020 году.

– Это выполнение ракетной программы и наши новейшие разработки, которые на сегодняшний день не хуже, чем западные образцы, — отметил секретарь СНБО.

Данилов объяснил, что существуют ограничения от партнеров по использованию западного оружия на территории РФ.

Относительно украинской территории, в частности Крыма, таких ограничений нет. Поэтому украинские защитники не будут просить разрешения на применение определенного вида оружия.

– Есть определенные ограничения использования западного оружия, наши обещания партнерам, которых мы обязательно придерживаемся. На территории РФ мы западное оружие не используем. Если там что-то происходит, это может происходить только с использованием оружия нашего производства, — заявил Данилов.

Секретарь СНБО также прокомментировал недавние взрывы возле Евпатории и уничтожение российской системы ПВО С-400 Триумф. Данилов напомнил заявления россиян, что эти системы якобы “сами себя защищают”, и “ни одна муха или пчела туда залететь не сможет”.

На практике же оказалось, что С-400 Триумф не так уж “неуязвимы”, как об этом рассказывала российская пропаганда.

По словам Данилова, несмотря на наличие российских С-400, в Крым “уже неоднократно залетает то, что нужно, что производят наши предприятия военно-промышленного комплекса”.

Источник: Украинское Радио

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