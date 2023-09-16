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Украина
Валентина Чорна, редактор ленты

Запад рассматривает все запросы Украины по поставкам оружия — Блинкен

Ентоні Блінкен
Фото: Getty Images

Западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной помощи, в том числе и по дальнобойному вооружению.

Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Мы постоянно пересматриваем, какая дополнительная поддержка может быть полезной и эффективной для Украины на данный момент, — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о возможной поставке в Украину ракет большей дальности.

По словам госсекретаря США, при принятии решений также учитывается то, насколько то или иное оружие может помочь развитию украинской армии в будущем.

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Блинкен отметил, что нужно не только усилить украинцев критически важными системами вооружений, но и обеспечить обучение для эффективного применения и обслуживания этих сложных систем.

— Могу просто сказать, что любая система, которая обсуждается, в частности в СМИ, очевидно, находится на активном рассмотрении, — резюмировал Блинкен.

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Запад рассматривает все запросы Украины по поставкам оружия — Блинкен

Война в Украине, Энтони Блинкен, Російська агресія, США
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Будущее решается в Украине — название встречи Ялтинской Европейской Стратегии. В Киев в выходные съехались мировые лидеры: политики, бизнесмены, экономисты, историки, философы и активисты. На два дня они погрузились в дискуссии о том, какой должна быть победа Украины и как ее ускорить. Основные критерии победы: без уступок по территории, возвращение пленных и похищенных детей, осуждение военных преступников и членство в ЕС и НАТО.

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