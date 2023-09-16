Запад рассматривает все запросы Украины по поставкам оружия — Блинкен

Западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной помощи, в том числе и по дальнобойному вооружению.

Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

— Мы постоянно пересматриваем, какая дополнительная поддержка может быть полезной и эффективной для Украины на данный момент, — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о возможной поставке в Украину ракет большей дальности.

По словам госсекретаря США, при принятии решений также учитывается то, насколько то или иное оружие может помочь развитию украинской армии в будущем.

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Блинкен отметил, что нужно не только усилить украинцев критически важными системами вооружений, но и обеспечить обучение для эффективного применения и обслуживания этих сложных систем.

— Могу просто сказать, что любая система, которая обсуждается, в частности в СМИ, очевидно, находится на активном рассмотрении, — резюмировал Блинкен.

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