Запад рассматривает все запросы Украины по поставкам оружия — Блинкен
Западные партнеры рассматривают все запросы Украины о военной помощи, в том числе и по дальнобойному вооружению.
Об этом на пресс-конференции заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.
— Мы постоянно пересматриваем, какая дополнительная поддержка может быть полезной и эффективной для Украины на данный момент, — сказал Блинкен, отвечая на вопрос о возможной поставке в Украину ракет большей дальности.
По словам госсекретаря США, при принятии решений также учитывается то, насколько то или иное оружие может помочь развитию украинской армии в будущем.
Блинкен отметил, что нужно не только усилить украинцев критически важными системами вооружений, но и обеспечить обучение для эффективного применения и обслуживания этих сложных систем.
— Могу просто сказать, что любая система, которая обсуждается, в частности в СМИ, очевидно, находится на активном рассмотрении, — резюмировал Блинкен.
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