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Татьяна Забожко, редактор ленты

Минус 530 оккупантов и два вражеских средства ПВО: потери РФ на 17 сентября

Бої на фронті

В течение суток украинские защитники уничтожили еще 530 российских оккупантов и более полусотни единиц вражеского вооружения.

Потери РФ на 17 сентября 2023

  • личного состава – около 272 320 (+530),
  • танков ‒ 4 620 (+4),
  • боевых бронированных машин – 8 828 (+4),
  • артиллерийских систем – 6 003 (+15),
  • реактивных систем залпового огня – 776 (+2),
  • средств противовоздушной обороны ‒ 523 (+2),
  • самолетов – 315,
  • вертолетов – 316,
  • беспилотников оперативно-тактического уровня – 4 742 (+4),
  • крылатых ракет ‒ 1 455,
  • кораблей (катеров) ‒ 20,
  • подлодок ‒ 1,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 8 537 (+12),
  • специальной техники – 896 (+5).

Полномасштабная война в Украине длится уже 571-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.

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Источник: Генштаб ВСУ

Фото: Командование Объединенных сил ВСУ

Война в Украине, Генеральный штаб Украины, ВСУ, Російська агресія, РФ
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